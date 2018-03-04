Selda Bağcan: Spiker beni gaza getirdi

Türk halk müziğinin ve protest müziğin en önemli isimlerinden Selda Bağcan, sosyal medyada gündem olan, kendisini övdüğü röportajı hakkında bir kez daha konuştu.

Bağcan, BBC spikerinin kendisini gaza getirdiğini öne sürdü.

Türk halk müziğinin ve protest müziğin en önemli isimlerinden Selda Bağcan, Londra'da vereceği konser öncesi BBC Türkçe'ye konuşmuştu. İşte o konuşmadan Bağcan’ın kendisini övdüğü kesitler Twitter’da yayımlanmış ve çok paylaşılmıştı.

Bağcan videoya dair görüşlerini ilk olarak Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a açıklamış, "Röportajda soruları çıkarmışlar, sadece cevaplar kalmış. Böyle olunca da kendimi çok övmüş gibi bir izlenim ortaya çıkmış. Çıkan durumdan ben de hoşnut değilim. Mütevazı bir insanımdır." ifadelerini kullanmıştı.

Röportaj hakkında bu kez Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu’nun sorularını yanıtlayan Selda Bağcan, BBC spikerinin kendisini gaza getirdiğini söyledi.

Röportajın öne çıkan bölümü şöyle:

BBC Türkçe’ye verdiğiniz röportajda kendinizi yere göğe koyamadınız, nereden çıktı bu ego böyle birden?

Bak anlatayım bu işin aslını sana; 18 Şubat’ta Londra’da Coco adlı çok eski ve güzel bir mekanda bir konser verdim. Konserden önce de BBC benimle bir röportaj yaptı. İşte bu röportajdan dolayı sosyal medyanın lincine uğradım. Benim için “Aleyna Tilki’nin yaşlanmışı” dediler. Yazılanlar içinde en çok bu hoşuma gitti. Ama ben sosyal medyada yazılanlar gibi biri değilim.

Koskoca BBC yalan söyleyecek değil herhalde, bu sözleri söylemediniz mi?

Röportajda soruları bir kadın spiker soruyordu. Ama yayınlanan videoda soru soran gözükmüyor. Sonuçta ben monolog yapar gibi kendimi metheder oldum. Halbuki orada ben kadına cevap veriyordum. Röportajda soruları yok etmişler. Sorular yayınlanmayınca hakikaten tuhaf olmuş.

“1970’lerde internet olsaydı şu anda Ay’a çıkmıştım” demediniz mi?

Soruları soran kadın bana “Siz son zamanlarda ünlü oldunuz” dedi. Şimdi sen buna kızmaz mısın?

Kızarım... Çünkü siz 1980’lerin sonunda da uluslararası festivallere giderdiniz...

Evet, ben hep ünlüydüm. Doğru, son zamanlarda ünüm arttı ama dediğin gibi bunun öncesi var. “1986 yılında Batı Almanya’da birçok festivale katıldım, World of Music, Art and Dance festivalinden de davet almıştım o zamanlar” dedim. “Ben ünlü değilsem o zamanlar neden bu festivale çağırsınlar” dedim gazeteciye. 1980 darbesinden sonra 7 sene pasaportuma el koydular o nedenle gidememiştim. 1981’de bir kere, 1984’te de iki kere cezaevine girdim.

BBC SPİKERİ BENİ GAZA GETİRDİ

Trollerden çok mu çekiyorsunuz?

Lince uğradım. BBC röportajında karşımda soru soran kişi gözükmediği için sürekli kendimi övüyormuşum gibi oldu. Resmen komplo gibi. Ama sonra Londra’da verdiğim konserde 5 kere bis yaptım.

“Kendi sesimi dinlediğim zaman tüylerim diken diken oluyor” dediniz mi?

Söylediklerimin hepsi doğru ama kadın beni gaza getirdi. Hayatta söylemeyeceğim şeyleri söyledim. Sesim evet benzersiz ama bu laf benim ağzımdan hayatım boyunca hiç çıkmamıştı. Bunu başkaları söylerdi. Doğru, birkaç kez evde kendimi dinlerken tüylerim diken diken olmuştu. Allah’tan evde oldu ama (gülüyor)...

Belki de Selda Bağcan’ın ağzından hiç böyle şeyler duymadığımız için bu kadar yadırgadık.

Gaza gelmişim. Beni herhalde biraz hırpaladı ki ben de oyum buyum diye kendimi ispatlamaya çalıştım. Herkes bana ne diyorsa ben de onları tekrar ettim. Benim aklımla söyleyeceğim şeyler değil bunlar. Dediğim gibi spikerin lafları yok. Bunların tek sebebi bu. Diyalog gibi yayınlasalardı söylediklerim batmazdı. Bir daha asla böyle bir tuzağa düşmem. Kendimi durup dururken methedecek kadar manyak mıyım?