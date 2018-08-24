Antakya asıllı Suriyeli yazara veda

Arap dünyası ve dünya edebiyatının tanınan yazarlarından Hanna Mina, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Arap dünyası ve dünya edebiyatının tanınan yazarlarından Hanna Mina, Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen geniş katılımlı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Antakya asıllı Suriyeli yazar Mina’nın uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necah Attar ve Kültür Bakanı Muhammed el Ahmet başta olmak üzere resmi şahsiyetler, sivil toplum faaliyetleri ve sanat âleminden tanınan isimler katıldı.

Cenaze töreninde kısa bir açıklama yapan Bakan Ahmet; Mina’nın uluslararası bir edebiyatçı olduğuna dikkat çekerken, birbirinden değerli eserleri ile ölümsüz bir edebiyat üstadı olduğunu belirtti.