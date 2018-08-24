Toron Karacaoğlu'nun cenaze programı belli oldu

87 yaşında hayatını kaybeden yönetmen, tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun programı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın verdiği bilgiye göre, Ayvalık'ta 87 yaşında vefat eden usta sanatçının cenazesi yarın toprağa verilecek.

Karacaoğlu'nun cenazesi yarın Altınoluk Köy Camisi'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak.

İBB Şehir Tiyatroları ayrıca yayınladığı başsağlığı mesajında, "İBB Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından usta yönetmen, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Bugüne kadar birçok ödülün sahibi olan usta sanatçı, 2016 yılında 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde onur ödülüne değer görülmüştü.