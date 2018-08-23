Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu'nda dün akşam tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Gogol'ün kaleme aldığı 'Bir Delinin Hatıra Defteri' adlı tek kişilik oyun ile seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu, sahneye kurulan vince takılı sepette oyunu sergiledi. Erdal Beşikçioğlu'nun zaman zaman sepetten çıkıp vinç üzerinde yürümesi izleyicileri heyecanlandırdı. Sanatçı, oyun sonunda büyük alkış aldı.
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Erdal Beşikçioğlu, tiyatro oyununu vincin üzerinde sahneledi
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