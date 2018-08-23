Usta sanatçı hayatını kaybetti

Yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşamını yitirdi. Ata Tamer Karacaoğlu, babasının 3 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndan koparıldığını savunarak, bu nedenle camiaya küskün olarak hayata veda ettiğini söyledi. Ata Tamer Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları önünde törene izin vermediklerini belirtti.

Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaz aylarını geçirdiği Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde, dün saat 22.00'de yaşamını yitirdi. Son nefesinde babasının yanında bulunduğunu belirten Ata Tamer Karacaoğlu, çok üzgün olduklarını, Türkiye'de çok önemli değerin yitirildiğini söyledi.

Babasının tiyatroya 60 yılını verdiğini ve 3 yıl önce de Şehir Tiyatroları’ndan koparıldığını kaydeden Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam, 'Ben sahnede öleceğim' diyordu; ancak 60 yılını verdiği tiyatro sahnesinden 3 yıl önce koparıldı. Şehir Tiyatroları'ndan ayağını kestiler. O yüzden tiyatro camiasına ve hayata küstü. Sağlığı son derece iyiydi; ancak son 3 yılda çöktü. Son 1 haftadır yemek dahi yemiyordu. Tiyatro camiasına küskün olarak hayata veda etti" dedi.

İstanbul'da Şehir Tiyatroları önünde veda töreni düzenlenmesi için teklif geldiğini; ancak bunu babasının küskünlüğü nedeniyle kabul etmediklerini belirten Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam ve annem Nurten Karacaoğlu İstanbul’da yaşıyorlar. Yazları ise 6 ay benim de sürekli yaşadığım Altınoluk'taki kendi yazlıklarına gelerek burada kalıyorlar. Mayıs ayından bu yana da Altınoluk’taydılar. Veda töreni için cenazenin İstanbul’a gitmesini istemedik" diye konuştu.

Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Altınoluk Camii'nde kılınacak namazın ardından Altınoluk'ta toprağa verilecek.

İBB ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN TORON KARACAOĞLU AÇIKLAMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, emekli sanatçılarından; usta yönetmen, sinema, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. İBB Şehir Tiyatroları'nın mesajında şu ifadelere yer verildi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Toron Karacaoğlu'nu yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." Toron Karacaoğlu'nun cenazesi yarın Altınoluk Köy Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Altınoluk Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

TORON KARACAOĞLU KİMDİR?

Toron Karacaoğlu, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 yılında İstanbul'a gelen Karacaoğlu, sanat hayatına Beşiktaş ve Büyükdere Halkevi'nde başladı. Üç yıl süreyle İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldı. Şehir Tiyatroları sınavını kazanınca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol aldı. 1980'de emekliliğinin ardından Berlin'de Alman Kültür Senatosu bünyesinde tiyatro eğitmenliği yaptı.

1985 yılında Türkiye'ye dönerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi özel kuruluşlarda yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. 1989 yılında yeniden Şehir Tiyatroları kadrosuna giren sanatçı, 1995'te yaş haddinden emekli oldu. Toron Karacaoğlu ayrıca sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Sanatçı, Malkoçoğlu ve Kara Murat serisi başta olmak üzere birçok filminde Cüneyt Arkın'ı seslendirmiştir. Toron Karacaoğlu 2014-2015 sezonunda İstanbul Kumpanyası'nın İşgüzar oyununda proje danışmanlığı yaptı. Ayşe Erbulak, Sevinç Erbulak, Dağhan Külegeç, Özden Özgürdal tarafından 2014 yılında kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alanında eğitmenlik yaptı.

ÖDÜLLERİ

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Müzikal/Komedi Erkek Oyuncusu" - İstanbul Hatırası (oyun) - İstanbul Şehir Tiyatrosu

14. Afife Tiyatro Ödülleri Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, 2010

Sadri Alışık Onur Ödülü, 2005

Avni Dilligil Ödülü,

Selim Naşit Usta Erkek Oyuncu Ödülü,

En İyi Yardımcı Oyuncu, İstanbul'un Gözleri Mahmur

'Dünya Tiyatrolar Günü', Usta Erkek Oyuncu

OYNADIĞI OYUNLAR

Yedi Hamlet, Köy Düğünü, Sis, Buzdolabı, Benim Üç Meleğim, Aşk Mektupları, Ferhat İle Şirin, Yarısı, Günden Geceye, Müfettiş, Zeki Müren Müzikali, Kendi Gök Kubbemiz, Bizans Düştü, Leyla ile Mecnun, Kiralık Konak, Düşüş, İstanbul Hatırası, Söyle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.



FİLMLERİ

Malkoçoğlu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim Aşk, Beyaz Melek, AROG