Ünlü yönetmen 'Rus kötü karakter' nedeniyle yeni Bond filmini bıraktı

Trainspotting' ve 'Slumdog Millionaire' filmlerinin İngiliz yönetmeni Danny Boyle çekimlerine haftalar kala yeni James Bond filmini yönetmekten vazgeçti. The Telegraph gazetesi yönetmenin yapımcılarla filmin Rus kötü karakteri konusunda yaşadığı anlaşmazlık yüzünden ayrıldığını öne sürdü.

The Telegraph gazetesi Oscar ödüllü yönetmenin yeni James Bond filminden 'yaratıcılık sürecindeki fikir ayrılıkları' nedeniyle ayrıldığını duyurdu.

Kaynaklarına dayandırdığı haberinde gazete, Boyle'un filmde güncel siyasi gerilimlere odaklanmak istediğini ancak yapımcıların bu karardan mutlu olmadığını ayrıca filmin Rus kötü karakteri konusunda anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Temmuzda 2019'daki yeni James Bond filminde ünlü İngiliz casus karakterinin 20 yıl sonra ilk kez bir Rus düşmanla karşı karşıya kalacağı basına yansımıştı.

Gazeteye konuşan sektörden bir başka kaynak da anlaşmazlığın filmdeki kötü karakteri 41 yaşındaki Polonyalı aktör Tomasz Kot'un canlandırıp canlandırmaması konusunda olduğunu söyledi.

Daha önce yeni Bond filminin 2019'da tamamlanması bekleniyordu ancak son gelişmelerle bu tarihin 2020'ye uzayacağı tahmin ediliyor.