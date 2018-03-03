Çağan Irmak'ın son filmi için geri sayım başladı

23 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan Çocuklar Sana Emanet, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayarak sinemaseverlerin kalbine dokunacak.

Türk Sinema Tarihi’ne damgasını vurmuş kült filmlere imza atan başarılı yönetmen Çağan Irmak, yeni filmi “Çocuklar Sana Emanet”le sinemaseverleri bu sefer gizemli ve umut dolu bir yolculuğa çıkaracak. Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı “Çocuklar Sana Emanet”in başrolünde yıldız oyuncu Engin Akyürek yer alıyor.

Kerem’in başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada karşı karşıya kaldığı sıra dışı olayların anlatıldığı ‘Çocuklar Sana Emanet’te Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaş gibi usta ve genç isimler beraber eşlik ediyor.

Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak “Çocuklar Sana Emanet”, 23 Mart’ta sinemalarda!