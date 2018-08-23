'Altın Ayı' ödüllü Ulvi Doğan hayatını kaybetti!

Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, ‘Altın Ayı’ ödüllü ilk Türk filmi ‘Susuz Yaz’ın yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan’ın hayatını kaybettiğini yazdı.

Eyüboğlu'nun yazısı şöyle:

'Altın Ayı' ödüllü Ulvi Doğan öldü

20 Mart 2018 tarihinde yazmıştım, ‘Altın Ayı’ ödüllü ilk Türk filmi ‘Susuz Yaz’ın yapımcısı ve başrol oyuncusu Ulvi Doğan’ın bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiğini... 1970’li yıllarda ayrıldığı Türkiye’ye geçen sene dönünce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yakacık’taki Sanatçı Yaşam Evi’ne yerleştirilen Doğan, hayatını kaybetti. Altı ay kadar yattığı Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’nde 22 kiloya kadar düşen sanatçı, Arefe Günü vefat etti ve sessiz sedasız toprağa verildi.