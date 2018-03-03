Nur Subaşı'dan kötü haber

Geçtiğimiz hafta tatil için gittiği Selanik’te rahatsızlanan ve taksi ile İstanbul’a dönmek zorunda kalan Nur Subaşı’ya zatürre teşhisi konuldu.

Florya’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Subaşı uyutuluyor. 76 yaşındaki Nur Subaşı, yoğun bakımda tedavi görüyor. Subaşı'nın hayati tehlikesi bulunuyor

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre; Geçtiğimiz hafta tatil için gittiği Selanik’te rahatsızlanan ve taksi ile İstanbul’a dönmek zorunda kalan Nur Subaşı’ya zatürre teşhisi konuldu. Florya’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Subaşı uyutuluyor. Nur Subaşı'nın hayati tehlikesi bulunuyor.

NUR SUBAŞI KİMDİR?

Nur Subaşı, 1942 yılında dünyaya geldi. Ankara DEvlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Subaşı, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar oyuncu olarak görev yaptı. Bir çok yabancı filmlerde ünlü isimleri seslendirdi. Son dönemde de reklam ve belgesellerin değişmez seslerinden biri oldu.

Seslendirdiği filmler ve sanatçılar;

Yalan Rüzgarı / 1990 (Quinn K. Redeker)

Bobby / 2006 (Anthony Hopkins)

Prestij / 2006 (Michael Caine)

İz Peşinde / 2010 (Dakin Matthews)

Hugo / 2011 (Christopher Lee)

Esaretin Bedeli / 1994 (Morgan Freeman)

Büyük Ülke / 1958 (Gregory Peck)

Şirinler / 1985

X-Men: Son direniş / 2006 (lan McKellen)

Wanted / 2008 (Terence Stamp)

Scooby Doo: Gizem Başlıyor (Garry Chalk)

Kahraman Şovalye Justin / 2013 (Braulio)