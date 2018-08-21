Rutkay Aziz: 'Umudumuzu hep diri tutacağız'

Oyuncu Rutkay Aziz, Kurban Bayramı'na ilişkin olarak “Çocukluğumun dünyasıyla Tükiye’siyle bugünün dünyası ve Türkiye’si arasında o kadar büyük fark var ki, ister istemez o günleri özlüyoruz. Umudumuzu yitiremeyiz" dedi.

Birgün'e konuşan oyuncu, yönetmen Rutkay Aziz, bayramı bayram yapanın birliktelik ve dayanışma duygusu olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumun dünyasıyla Tükiye’siyle bugünün dünyası ve Türkiye’si arasında o kadar büyük fark var ki, ister istemez o günleri özlüyoruz. Umudumuzu yitiremeyiz her şeye rağmen. Düşmana inat. Şairin dediği gibi ‘Biz umudumuzu hep diri tutacağız’. Ama soyut bir biçimde de umuda sarılmanın bir anlamı yok. Umudu eyleme dönüştürmek gerek. Onun için de onurlu ve ilkeli bir biçimde, inançlarımız doğrultusunda savaşımız sürecek. ”

Oyuncu Bihter Dinçel ise “Benim için bayramın olmazsa olmazı ‘çocuklar’. Kendi çocukluğumda çok severek, eğlenerek, çok mutlu bir şekilde kutluyordum. Şimdi bayramın gelip gittiğinin çok da farkında değilim. Toplum için umut görmek istiyorum. Çok görünen bir şey yok ama umut görmek istiyorum ben de herkes gibi” dedi.

Piyanist Dengin Ceyhan ise şöyle konuştu: Çocukken saftık, kötülük nedir bilmeden tüm sevinçlerimizi içimizde en coşkulu şekilde yaşardık. Seneler geçtikçe dünyanın ne kadar kirli ve can yakıcı bir yer olduğunu gördük. Yakın zaman için ihtimal vermesem de umarım gelecek zaman içerisinde insanların içindeki çocuğun ölmediği, bayramların ve diğer özel günlerin coşkuyla kutlandığı, çocukların şeker yiyebildiği bayramları yaşarız.