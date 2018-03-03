Metin Akpınar açtığı o davayı kaybetti

Usta oyuncu Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk filmleri için iki kanaldan telif istedi.

Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi. Ünlü oyuncu Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi.

Davalı kanalın ise cevap dilekçesinde şu sözlere yer verildi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"