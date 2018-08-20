‘Ustaya Saygı Konseri’ bu yıl Cem Kara için

Uluslararası Klarnet Festivali’nin her yıl düzenlediği etkinliklerden ‘Ustaya Saygı Konseri’ni bu sene Cem Karaca anısına gerçekleştiriyor

Uluslararası Klarnet Festivali’nin her yıl düzenlediği etkinliklerden ‘Ustaya Saygı Konseri’ni bu sene Cem Karaca anısına gerçekleştiriyor.

Bu yıl 8-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalde, 12 Eylül’de Cemal Reşit Rey’de Karaca anısına yapılacak olan ‘Ustaya Saygı’ konseri kapsamında, İlkim Karaca, Yonca Lodi, Hakan Aysev gibi isimler sahnede olacak.

Usta sanatçının dillere pelesenk olmuş eserlerinin sevilen sanatçılar tarafından seslendirileceği ve Karaca’nın hayat hikâyesinin de anlatıldığı mini bir belgeselin sunulacağı gecenin ardından 13 Eylül’de aynı sahnede Balkanların dünyaca ünlü nefesleri İsmail Lumanovski ve Dzambo Agusev Orchestra aynı sahneyi paylaşacak.