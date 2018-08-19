Kara lahidin içinde bulunan mumyaların sır perdesi açılıyor

Mısır'ın İskenderiye kentinde temmuz ayı başlarında bulunan bir kara lahidin içinden çıkan 3 mumyanın cinsiyeti ile yaşları tespit edildi.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre bilim insanları, bir inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahidin içindeki 3 mumyadan ikisinin erkeklere birinin de kadına ait olduğunu ortaya çıkardı. Erkeklerin birinin 35-39 yaşlarında ve 160-165,5 santim boyunda, diğerinin 40-44 yaşlarında ve 179-184,5 santim boyunda, kadının ise 20-25 yaşlarında ve 160-164 santim boyunda olduğu aktarıldı.

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, "Zeyneb Haşiş başkanlığındaki bir grup bilim insanının ön çalışmaları, gömülenlerin cinsiyeti ile ölüm esnasındaki yaşını, ayrıca antropolojik çalışma sırasında yapılan kafatası, pelvis ve kemik ölçümleri de boylarını tespit etmeye yardımcı oldu" diye açıkladı.

Veriler iki aşamada elde edildiğini belirten Veziri, söz konusu sonuçların mumyaların lahitteki konumundan çıkılarak varıldığını da sözlerine ekledi.

Erkeklerin birine ait kafatasındaki deliğin de trepanasyon sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor, zira adamın "oldukça uzun süre bu delikle yaşadığı" ifade edildi.

Zeyneb Haşiş, "Bilindiği gibi trepanasyon, insanlık tarihinin en eski operasyonlarından biri <…> ancak Mısır'da son derece nadir rastlanıyordu" diye konuştu.

Bilim insanları DNA incelemesi sayesinde, aynı lahit içinde gömülenler aralarındaki akrabalık derecesini tespit etmeye çalışıyor.