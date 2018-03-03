Zeytin Çekirdekleri Orkestrası Paris yolcusu

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 2014 yılında başlatılan Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programında, müzik ve ritim eğitimi alan 47 çocuk, eğitmenleriyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Fransa’nın Paris kentinde konser verecek.

Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve sayısız gönüllünün desteğiyle devam eden Zeytin Çekirdekleri Sosyal Sorumluluk Programı kapsamında, şu ana kadar bin 700 çocuğa erişildiği açıklandı.

İlçede ve bağlı mahallelerdeki 23 çocuk, Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'nda keman, viyola çello ve flüt eğitimi alırken, 20 çocuk da flüt ve piyano programlarına katıldı. Oluşturulan tek sesli ve çok sesli 3 koroda 100 çocuk müzikle iç içe oldu.

Ayvalık ve İstanbul’da 25’ten fazla konser veren Zeytin Çekirdekleri'ne dahil olan 47 çocuk ise konser için Fransa’nın başkenti Paris’e gitmeye hazırlanıyor. Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestrası ve Korosu, Paris’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, Türkiye’yi temsil etmek için hazırlık çalışmalarına başladı. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer’in katılımıyla, çocuklar ve ailelerine bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ayvalık’ta köy ve merkezlerindeki 11 okuldan, sosyo-ekonomik kısıtlı 8 ila 15 yaş arası 47 çocuk, ilk defa evlerinden uzaklaşacak, metropol görecek, uçağa binerek, birçok ilki hep birlikte yaşayacak.

Zeytin Çekirdekleri Orkestrası'nda müzikle iç içe olan ve Paris’e gidecek kadroda yer alan Üç Kabaağaç kırsal mahallesinden Ertan Sarıca (13), Özgül Dağlı (14), Ümmühan Aydın ile Bulutçeşme Kırsal Mahallesi’nde yaşayan Sedef Koşmaz (14), orkestradaki diğer arkadaşları kadar heyecanlı. Zeytin Çekirdekleri Orkestrası ile birlikte yaşadıkları mahallelerden çıkarak ilk kez İstanbul ve Ankara’yı gören çocuklar, 23 Nisan’da hayallerindeki konseri verecek olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyor.

PARİS YOLCULARI ÇOK HEYECANLI

Konser öncesi Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Çağrı Çalışır, piyano öğretmeni Mesut Yün ve İzmir Devlet Opera Balesi Çello Grup Şefi Hakan Gürkan ile birlikte haftada 2 gün çalışmalara devam eden çocuklardan Ertan Sarıca, “Keman çalmaya 3.5 yıl önce başladım. Daha önce darbuka çalmıştım. Bergama ve Ankara’da konser verdik. Paris’te güzel bir konser olacak. 12 şarkı çalacağız ama şarkılar zor” dedi.

Öğrenci Özgül Dağlı, hep keman çalmak istediğini ve son 3 yıldır da keman çaldığını belirterek, “İlk başta zordu ama sonra öğrendim. Heyecanlıyım. Paris’te dinleyicileri güzel bir konser bekliyor” dedi.

Bulutluçeşme mahallesinde yaşayan Sedef Koşmaz da, “Bir yıldır viyola çalıyorum. Daha önce flüt ve darbuka çalıyordum. Viyola çalarken ilk başta boynum ağrıdı biraz. Ama sonradan kolay geldi. Paris’e gideceğim için mutluyum, heyecanlıyım. İleride müziğe devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Üçkabaağaç mahallesinde oturan Ümmühan Aydın, daha önce flüt ve darbuka çaldığını, koroya girdikten sonra da viyola çalmaya başladığını söyledi. Fransa’ya konser vermeye gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın, 1 yıldır bu orkestrada olduğunu ve ileride müziğe devam etmek istediğini belirtti.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesine 2017 yılı Nisan ayında ‘Endüstri Peyzajı’ olarak giren Ayvalık’ın tanıtımına da katkıda bulunacak olan Zeytin Çekirdekleri Çocuk Orkestra ve Korosu, UNESCO Genel Merkezi’ni ziyaret edecek. UNESCO Genel Merkezi’nin yanı sıra, Opera Garnier, La villette, Eyfel Kulesi gibi birçok noktada Paris turu yapacak.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Pegasus Havayollarının ulaşım sponsoru olduğu 21-24 Nisan tarihleri arasındaki Paris ziyareti için konaklama, yemek, şehir içi ulaşımı ve etkinlik kıyafetleri edinmeleri için bağış kampanyası başlatıldı.

Zeytin Çekirdekleri Proje Koordinatörü Gül Gürsoy, “47 çocuk, gönüllü eğitmenler, program sorumluları ve sponsorları olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü Türkiye’yi ve Ayvalık’ı Fransa’da temsil etmenin büyük bir sorumluluğunu taşıyoruz. Çocuklarımız da çok heyecanlı. Onlar da pek çok ilki bir arada yaşayacaklar. Çocuklarımız yarıyıl tatiliyle birlikte konser hazırlıklarına başladı. Gelin mucizeyi birlikte gerçekleştirelim. Bağışçımız olun ve siz de bir çocuğun bu güzel yolculuğa çıkmasını sağlayın” çağrısında bulundu.

Projenin Türkiye’de birçok belediyeye örnek olmaya başladığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise, “Ankara’dan İstanbul’dan davetler geliyor. Ayvalık’ımız için Fransa davetinin çok büyük gurur olduğunu düşünüyorum. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Pırıl pırıl çocuklarsınız. 3 gün boyunca ülkemizi temsil edeceksiniz, bunu orada unutmamanız gerekiyor. Orada birbirinize uyumunuz çok önemli. Çocuklarımız çok özel ve geleceği için çok önemli eğitimler alıyor. Bu konuda onlara olanak sağlayan öncelikle ailelerine ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Bunun sonucunda müthiş bir özgüvene sahip olacaklar. Bu özgüven, hayatı kazanmalarında en büyük kazanım olacak” dedi.

Zeytin Çekirdekleri Derneğine bağışta bulunmak isteyenlere şu hesap numaraları verildi:

Garanti Bankası Ayvalık Şubesi, Hesap No:789/6298065, IBAN: TR93 0006 2000 7890 0006 2980 65, EURO-IBAN TR39 0006 2000 7890 0009 0967 11