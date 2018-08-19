Edip Akbayram: Milletvekili olmam için çok teklif geldi

Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na konuşan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYOBİR) yönetim Kurulu Başkanı Edip Akbayram, son zamanlarda Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Orhan Gencebay ve Arif Sağ arasında yaşanan tartışmaya ilişkin olarak, "Ben o meseleyi çok ayıpladım, sanata yıllarını vermiş iki kişinin yanlış anlaşılmalar nedeniyle basına düşmeleri beni çok üzdü" dedi.



"En uyumlu meslek birliği biziz" diyen Akbayram "Yeni kuşak sanatçılar gelecek dönemde çok şanslı olacaklar" ifadesini kullandı.

Akbayram, herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bülent Ecevit zamanından beri milletvekili olmam için çok teklif geldi. Deniz Baykal'dan da teklif aldım.Ama ben hep şunu söyledim; 'Bu ülkede kimse işini yapmıyor. Bırakın biz türkülerimizi söyleyelim, siyasetçi de siyasetini yapsın.' Yıllardır da türkümü söylüyorum."

Semercioğlu'nun soruları ve Akbayram'ın verdiği yanıtlar şöyle:

- Donald Trump deyince aklına ne geliyor?

Deli bir adam geliyor. Bütün dünyaya egemen olmaya çalışan Amerika'nın yıllardır yapmış olduğu "böl parçala yönet" metodunun son mimarı.

— Dolar krizini nasıl değerlendiriyorsun?

Amerika'nın doğrudan müdahalesi var tabii. Ama kendi eksiklerimize de bakmamız lazım.

-Solun yıllardır en büyük mücadelesi emperyalizmle değil mi?

Evet, başka ne olabilir ki? Kapitalizm ve emperyalizm solun en çok mücadele ettiği kavramlardır. Benim evime 1 kilo kıyma giriyorsa, komşuma da girsin ki, bana imrenmesin. Kimse kimseye imrenmesin, uçurum olmasın. Bana tüm yetkiler verilse, işçimin memurun maşını artırırdım. Bakın o zaman bu ülkede anarşi, kıskançlık kalır mı?Bu yapılmayacak şey de değil. Memura işçiye 1450 TL vereceğine 2 bin 500 lira ver. Taşeronu kadrolaştır. İşçi ve taşeron arasında ayrım kalmasın.

— Neden siyasete girmedin?

Bülent Ecevit zamanından beri milletvekili olmam için çok teklif geldi. Deniz Baykal'dan da teklif aldım.Ama ben hep şunu söyledim; "Bu ülkede kimse işini yapmıyor. Bırakın biz türkülerimizi söyleyelim, siyasetçi de siyasetini yapsın." Yıllardır da türkümü söylüyorum.

- Zülfü Livaneli'den Sabahat Akkiraz'a birçok sanatçı siyasete girdi ama…

Girsinler abi, sonuç? Sanatçı, siyasetin aleti olamaz. Politikaya girince pek dürüst kalamıyorsun. Şimdi diyelim ki ben CHP milletvekiliyim, parti başkanım yanlış karar aldığı zaman elimi kaldıramam.Biz bunu yapamayız. Ben Edip olarak milyonlar kazanabilirim ama her şey para değil.

— Ama hak ettiğini de kazanmıyorsun. "Teliflerimi alsam şimdi 2 uçağım vardı" demiştin…

Ben 50 yıldır sanatın içindeyim. 50 milyon albüm satmışım. Bugün üçüncü sınıf İngiliz sanatçının bile altında uçağı var. Bu ülke böyle, ama yine de ülkemi seviyorum.