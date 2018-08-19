Ünlü oyuncunun cenazesini huzurevi görevlileri teslim aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Şişko Nuri lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin'in cenazesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi görevlileri tarafından alındı.
Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan Sıtkı Sezgin, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybetti. Sürekli eski meslektaşları tarafından aranıp sorulmadığından yakınan Sezgin'in cenazesini yaklaşık 10 yıldır kaldığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi yetkilileri aldı.
Sezgin'in cenazesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesine götürüldü. Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.