Contemporary İstanbul 2018'in katılımcıları açıklandı

Contemporary İstanbul, bu yıl 13. edisyonu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek fuara 21 ülkeden 80 galeri katılacak. CI geçtiğimiz yıldan itibaren harekete geçirdiği uluslararası galerilere destek programı sayesinde bu yıl galeri temsilini genişletecek ve neredeyse 30 yeni galeri daha fuara katılacak.
Contemporary İstanbul Fuarı kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, İstanbul’un çağdaş sanatta da bir kültürel köprü olarak parlamasında fuarın katkısına dikkat çekerek, “Contemporary İstanbul çevre ülkeler hatta dünya için bir platform, yerel koleksiyoncular için de güçlü bir piyasa olma yolunda” diyor.
Aralarında Almine Rech, the Hole ve Galerie Art Concept’in de yer aldığı Contemporary İstanbul katılımcılarının tam listesi şu şekilde:
44A, İstanbul
55 Bellechasse, Paris | Miami
AB Gallery, Seul
Almine Rech, Paris | Brüksel | Londra | New York
Andakulova Gallery, Dubai
Anemoi Art Gallery, Londra
Anna Laudel Contemporary, İstanbul
Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milan
Archeus / Post Modern, Londra
Art On İstanbul, İstanbul
Artmedy, Vallauris, Fransa
Atelier Rose & Gray, Manchester, İngiltere
Bozlu Art Project, İstanbul
C.A.M. Galeri, İstanbul
C24, New York
CA Contemporary, Viyana
Dastan’s Basement, Tahran
Dirimart, İstanbul
Eduardo Secci Contemporary, Florence
Efremidis Gallery, Berlin
Ethan Cohen, New York
Faur Zsofi, Budapeşte
Galeri 77, İstanbul
Galeri Baraz, İstanbul
Galeria Joan Gaspar, Barselona
Galeria Plan B, Cluj, Romanya | Berlin
Galeri Alberta Pane, Paris | Venedik
Galerie Allen, Paris
Galerie Anne de Villepoix, Paris
Galerie Antoine Levi, Paris
Galerie Art Concept, Paris
Galerie Dix9, Paris
Galerie Jerome Poggi, Paris
Galerie Jocelyn, Paris
Galerie Laurent Godin, Paris
Galerie Loevenbruck, Paris
Galerie Michael Schultz, Berlin
Galerie Odile Siyah Beyaz, Ankara
Galleria Continua, San Gimignano | Pekin | Havana | Les Moulins, Fransa
Gallery Tableau, Seul
Gama Gallery, İstanbul
Gibbons & Nicholas, Dublin
Initio Fine Arts, Budapeşte | Londra
Isabel Croxatto Galeria, Santiago
Karavil Contemporary, Londra
Kranjčar Galerija, Zagreb
Krank Art Gallery, İstanbul
Lamb Arts, Londra
Liquid Art System, Capri | İstanbul
Mark Hachem, New York | Paris | Beyrut
Marlborough Gallery, New York | Londra | Madrid | Barselona
Martch Art Project, İstanbul
MFC-Michele Didier, Paris
Mixer, İstanbul
Mohsen Gallery, Tahran
Montoro 12 Contemporary Art, Roma
NK Gallery, Antwerp
Nosbaum Reding, Lüksemburg
Olcay Art, İstanbul
Perve Galeria, Lizbon
Pg Art Gallery, İstanbul
Pi Artworks, İstanbul | Londra
Pilot Galeri, İstanbul
Piramid Sanat, İstanbul
Project ArtBeat, Tiblis
RED art İstanbul, İstanbul
rh+artproject, İstanbul
Sanatorium, İstanbul
Sector 1, Bükreş
Sevil Dolmaci Art Gallery, İstanbul
Shirin Gallery, Tahran
SMAC, Cape Town | Johannesburg | Stellenbosch
The Hole, New York
Upstream Gallery, Amsterdam
Galeria Victor Lope Arte Contemporáneo, Barselona
Villa del Arte Galleries, Barselona
X-Ist, İstanbul
X-Pinky Lab, Berlin
Zilberman Gallery, İstanbul | Berlin
Zorzini F Gallery, Bükreş