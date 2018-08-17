Contemporary İstanbul 2018'in katılımcıları açıklandı

Contemporary İstanbul bu sene Almine Rech, the Hole ve Galerie Art Concept gibi dünyaca ünlü sergilere ev sahipliği yapacak.

Contemporary İstanbul, bu yıl 13. edisyonu ile İstanbul Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. 20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek fuara 21 ülkeden 80 galeri katılacak. CI geçtiğimiz yıldan itibaren harekete geçirdiği uluslararası galerilere destek programı sayesinde bu yıl galeri temsilini genişletecek ve neredeyse 30 yeni galeri daha fuara katılacak.

Contemporary İstanbul Fuarı kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Ali Güreli, İstanbul’un çağdaş sanatta da bir kültürel köprü olarak parlamasında fuarın katkısına dikkat çekerek, “Contemporary İstanbul çevre ülkeler hatta dünya için bir platform, yerel koleksiyoncular için de güçlü bir piyasa olma yolunda” diyor.

Aralarında Almine Rech, the Hole ve Galerie Art Concept’in de yer aldığı Contemporary İstanbul katılımcılarının tam listesi şu şekilde:

44A, İstanbul

55 Bellechasse, Paris | Miami

AB Gallery, Seul

Almine Rech, Paris | Brüksel | Londra | New York

Andakulova Gallery, Dubai

Anemoi Art Gallery, Londra

Anna Laudel Contemporary, İstanbul

Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milan

Archeus / Post Modern, Londra

Art On İstanbul, İstanbul

Artmedy, Vallauris, Fransa

Atelier Rose & Gray, Manchester, İngiltere

Bozlu Art Project, İstanbul

C.A.M. Galeri, İstanbul

C24, New York

CA Contemporary, Viyana

Dastan’s Basement, Tahran

Dirimart, İstanbul

Eduardo Secci Contemporary, Florence

Efremidis Gallery, Berlin

Ethan Cohen, New York

Faur Zsofi, Budapeşte

Galeri 77, İstanbul

Galeri Baraz, İstanbul

Galeria Joan Gaspar, Barselona

Galeria Plan B, Cluj, Romanya | Berlin

Galeri Alberta Pane, Paris | Venedik

Galerie Allen, Paris

Galerie Anne de Villepoix, Paris

Galerie Antoine Levi, Paris

Galerie Art Concept, Paris

Galerie Dix9, Paris

Galerie Jerome Poggi, Paris

Galerie Jocelyn, Paris

Galerie Laurent Godin, Paris

Galerie Loevenbruck, Paris

Galerie Michael Schultz, Berlin

Galerie Odile Siyah Beyaz, Ankara

Galleria Continua, San Gimignano | Pekin | Havana | Les Moulins, Fransa

Gallery Tableau, Seul

Gama Gallery, İstanbul

Gibbons & Nicholas, Dublin

Initio Fine Arts, Budapeşte | Londra

Isabel Croxatto Galeria, Santiago

Karavil Contemporary, Londra

Kranjčar Galerija, Zagreb

Krank Art Gallery, İstanbul

Lamb Arts, Londra

Liquid Art System, Capri | İstanbul

Mark Hachem, New York | Paris | Beyrut

Marlborough Gallery, New York | Londra | Madrid | Barselona

Martch Art Project, İstanbul

MFC-Michele Didier, Paris

Mixer, İstanbul

Mohsen Gallery, Tahran

Montoro 12 Contemporary Art, Roma

NK Gallery, Antwerp

Nosbaum Reding, Lüksemburg

Olcay Art, İstanbul

Perve Galeria, Lizbon

Pg Art Gallery, İstanbul

Pi Artworks, İstanbul | Londra

Pilot Galeri, İstanbul

Piramid Sanat, İstanbul

Project ArtBeat, Tiblis

RED art İstanbul, İstanbul

rh+artproject, İstanbul

Sanatorium, İstanbul

Sector 1, Bükreş

Sevil Dolmaci Art Gallery, İstanbul

Shirin Gallery, Tahran

SMAC, Cape Town | Johannesburg | Stellenbosch

The Hole, New York

Upstream Gallery, Amsterdam

Galeria Victor Lope Arte Contemporáneo, Barselona

Villa del Arte Galleries, Barselona

X-Ist, İstanbul

X-Pinky Lab, Berlin

Zilberman Gallery, İstanbul | Berlin

Zorzini F Gallery, Bükreş