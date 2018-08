Yaz sıcağına iyi gelecek kitaplar

Hele ki öğlen saatlerinde, insanın kolunu bile kıpırdatmaya dermanı kalmayabiliyor. İster tatile çıkarak soluğu bir şezlongda almış olun, isterseniz evinizde serinlemenin bir yolunu arayın, bu sıcaklarda bünyeye en iyi gelecek şey kitap okumak.

Yeni Neler Çıkmış?

Kitap kurtlarının iyi bildiği ve hemen hemen her gün uğramadan edemediği kitapyurdu.com, pandora.com.tr ya da idefix.com gibi siteler de aynı şeyi düşünüyor olacak ki, bu yaz çıkan kitaplar içerisinden tavsiye listelerini çoktan yayımlamış durumdalar. Listesi uzun olan kitapseverler, tabii ki kitap karşılaştırma sitelerini, kredi kartına hangi bankanın daha çok bonus verdiğini ve indirimkodu.com gibi ucuzlatma sitelerini de aşındıracak ve muhtemelen okuma serüvenine birkaç kuruş daha keyifli başlayacak.

Doğal olarak herkesin ilgi duyduğu konu farklı olacak. Kimisi soluk soluğa süren polisiye romanlardan keyif alırken, kimisi Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı gibi daha derin romanların içerisinde kaybolmak isteyecek. Kimi bir köşe yazarının yeni çıkan ve gündemin nabzını tutan araştırma kitabını okumak isterken, bir diğeri sevdiği bir sanatçının kaleme aldığı otobiyografisini okumaktan mutluluk duyabilir. O nedenle, bu yıl baskıya yeni girmiş olan her türden kitabın bulunduğu bir listeyi sizler için derledik:

Canım Kardeşim: Evden 677 Kilometre Uzakta / Mark Lowery

İyiliğin ve kaybın fevkalade öyküsü: On üç yaşındaki Martin ve kardeşi Charlie, çok özel bir yolculuğa çıkmışlardı. Preston’dan 677 kilometre uzaktaki St. Bernards’a. Tren, otobüs, taksi… Her ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi kafaya koymuşlardı. Gidecek ve St. Bernards’taki limanı düzenli olarak ziyaret eden yunusu göreceklerdi. Peki, bu yolculuğun tek sebebi o yunusu görmek miydi? Sürprizler ve maceralarla dolu bir yolculuktu bu. Martin kardeşine hayrandı fakat Charlie sıradan bir çocuk değildi. Milyonda bir rastlanacak türden birisiydi. Çok erken doğmuştu ve hayatta kalmasını kimse beklememişti. Esprili, karşı konulamaz ve fazlasıyla sıra dışı bir çocuktu. Bu nedenle Martin her an tetikteydi, özellikle de bu çılgın yolculuk boyunca. İyi bir ağabey olabilmek için elinden geleni yapıyordu ancak bu her zaman kolay değildi.

Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu / Jaroslav Kalfar

Arthur C. Clarke Ödülü Adayı ve Kirkus “Yılın En İyi 10 İlk Romanı”ndan biri seçilen kitap için Library Journal’da şöyle yazıyor: “Arthur C. Clarke’ın 2001’i ile, bir Milan Kundera romanının birleşimi gibi olan, Philip K. Dick’inkilere benzer bir evrende geçen ve Kafka’nın Dönüşüm’üne selam vermekten geri durmayan, tuhaf biçimde ikna edici ve inanılmaz çekici bir roman.”

Örümcek Ağı / Agatha Christie

Polisiye edebiyatın kraliçesi Agatha Christie’nin Türkiye’de hiç yayımlanmamış romanı Örümcek Ağı, Altın Kitaplar etiketiyle raflardaki yerini aldı. Agatha Christie’nin 1954 yılında kaleme aldığı ve Londra’daki Savoy Tiyatrosu’nda 774 kez sahnelenen Örümcek Ağı adlı oyun, Charles Osborn tarafından romanlaştırıldı. Ünlü bir diplomatın karısının, evinin salonunda bir ceset bulmasıyla başlayan macera, okurlarını Christie’nin kıvrak zekasına bir kez daha hayran bırakacak.

Mahremiyet: Dijital Toplumda Özel Hayat / Eirik Lokke

Koç Üniversitesi Yayınları’nın çıkardığı Eirik Lokke imzalı kitap, yeni teknolojilerin özel yaşamımızı nasıl doğrudan tehdit ettiğini açıklıyor. Kişisel verilerimizin kaydedilerek hem istihbarat örgütleriyle paylaşılması hem de ticari şirketlere pazarlanması sonucunda ihlal edilen özel yaşamın nasıl emniyet altına alınabileceğini inceliyor ve hem mahremiyeti önemseyecek hem de faydalı dijital araçların ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacak bir dengenin nasıl kurulacağını keşfetmeye çalışıyor.

Suat’ın Mektubu / Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın daha önce bilinmeyen bir romanı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Üniversitesi’nde bulunan Tanpınar Arşivi’nin tanpinarmerkezi.com platformu aracılığıyla dijitalleşmesinin ardından ortaya çıktı. Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi arşiv üzerinde çalışmaya devam ederken ortaya çıkan ilk eser olan “Suat’ın Mektubu”, “Huzur” romanındaki Suat’ın intihar mektubu çevresinde gelişiyor.

Felsefenin Öyküsü / Wünscher, Sertcan, Gatzmeier, Delius

Kathleen Wünscher, Deniz Sertcan, Matthias Gatzmeier, Christoph Delius tarafından kaleme alınan Antik Çağlardan Günümüze Felsefenin Öyküsü, Aristoteles’ten Albert Camus’ye kadar geniş bir yelpazede ve muhteşem görseller eşliğinde filozofi severlerin ilgisini bekliyor.

Kar, Köpek, Ayak / Claudio Morandini

Masalsı bir dille yazılmış romanda yalnızlığı, yalnızlığın verdiği deliliği ve çok konuşan bir kalbi bulacaksınız. Dağda yaşayan aksi, kafası karışık, yaşlı bir adamın hikayesi akıcı bir okuma vadediyor.

Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura / Ayfer Tunç

Tedavisi için Amerika’ya giden Umut’un biteceği belli olan bir aşka tutulması etrafında şekillenen acı bir aşk hikayesi. Bir aşk romanından çok daha fazlası olan romanda aile, umut, yalan gibi kavramların üzerinde duruluyor. Üç bölümden oluşan kitapta “Yazı” bölümünde adamın, “Tura” bölümünde kadının ve son bölümde ikisinin hikayesini bulacaksınız. Kitap seçimini yaparken tercihini aşktan yana kullananların çok seveceği kesin.

Mezopotamya’da Toplumsal Cinsiyet ve Temsil / Zainab Bahrani

“Babil’in Kadınları” kısa isimli bu kitap Antik Mezopotamya’da kadın olma kavramını farklı bağlamlarda göstererek toplumsal cinsiyet ve temsil konusuna tarihsel bir eleştiri sunuyor.

Pentagon’un Beyni / Annie Jakobsen

Kitap, Amerikan İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı DARPA’nın sansürsüz tarihini ve ülke çıkarlarının etkisiyle gelişimini -elbette ki bunun sonuçlarıyla beraber- ilgi çekici bir şekilde ele alıyor.