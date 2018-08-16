Müzikseverleri buluşturan festival

İnterrail Türkiye&HayalKahvesi ortaklığı ile organize edilen festivalde konserler dışında; oyunlar, kütüphane, açık mikrofon, yoga, pilates, film gösterileri gibi aktivitelere de yer verilecek.



3 günde 22 sanatçı…

Festivalde 3 günde 22 sanatçı ve grup sahne alacak. Doğu batı kültürünün sosyal etkileşiminin arttırılması amacı ile yola çıkan festivalde Athena, Teoman, Selda Bağcan, Kardeş Türküler, Ezhel, Mnaga, Ahmet Aslan, İlkay Akkaya, Melek Mosso, Can Bonomo, Sena Şener, Shantel, Emir can İğrek, Fatma Turgut, Yener Çevik, Kurtalan Ekspres, Gazapizm, İlyas Yalçıntaş gibi ünlü isimler sahne alacak.