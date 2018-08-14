Ünlü yönetmen hayatını kaybetti...

Onur Akay "Zamansız bir veda!" başlıklı yazısında, ünlü yapımların yönetmeni Cankat Ergin’in vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü isimlerle çalışmış ve çok sayıda yapımın yönetmen koltuğunda oturmuş olan Cankat Ergin’in vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Yönetmen ile ilgili bir yazı kaleme alan Onur Akay, “Ünlü yönetmen Cankat Ergin’i genç yaşta kaybettik. Nehir Erdoğan’ın oynadığı ‘Tatlı Bela Fadime’den, Ercan Yazgan’ın oynadığı dizi ‘Kaygısızlar’a, Emrah’ın dizisi ‘Unutabilsem’den, Hande Ataizi’nin dizisi ‘Sev Kardeşim’e, Nurgül Yeşilçay’ın dizisi ‘Melekler Adası’ndan, Hamdi Alkan’ın Reytin Hamdi dizisine kadar, milyonların takip ettiği çok sayıda ünlü yapımın yönetmenliğini yapmış, 52 yaşındaki usta yönetmen Cankat Ergin’i kaybettik. “ dedi.

BUGÜN MUDANYA’DAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!

Ölüm sebebini ve cenaze bilgilerini de açıklayan Onur Akay, “ALS hastalığından dolayı bir süredir tedavi gören Cankat Ergin, önceki gün ağırlaştı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi, bugün 14 Ağustos Salı günü ikindi namazından sonra, Mudanya Kumyaka Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası, Kumyaka Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

CANKAT ERGİN KİMDİR?

9 Ekim 1966 yılında Çanakkale’de dünyaya gelen yönetmen Cankat Ergin, Anadolu Üniversitesi’nin Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.



ÇEKTİĞİ DİZİLER:

Kaygısızlar (1994), Aynalı Tahir, Unutabilsem (1998), Kuzgun, Nilgün (1999), Şöhret Tutkusu (2000), Benimle Evlenir misin (2001), Derya Deniz, Herşey Aşk İçin, Reyting Hamdi (2002), Melekler Adası (2004), Sev Kardeşim (2006), Tatlı Bela Fadime (2007), Para=Dolar (2008), Aile Saadeti (2009), Ateşe Yürümek (2010), Araf Zamanı (2012)