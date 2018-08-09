Oscar Ödülleri’ne yeni bir kategori eklendi

Sinema dünyasının en prestijli yapımlarının yarıştığı Oscar Ödülleri’nin şimdi yeni bir kategorisi daha var.

Oscar Ödülleri’nde yapılan değişiklik bununla da sınırlı kalmadı. Ödül töreninin süresiyle ilgili de değişiklik yapıldı.



Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Oscar Ödülleri’ne yeni bir kategori ekledi. Oscar Ödülleri’nde bundan sonra bir de En İyi Popüler Film kategorisi olacak.

Popüler film kategorisinin eklenmesiyle birlikte daha fazla izleyiciyle buluşan yapımların Oscar Ödülü alması kolaylaşacak.

İnternette şimdiden Kara Panter filminin bu kategori için sıradaki Oscar Ödülleri’nde en güçlü aday olacağı konuşuluyor. Oscar Ödülleri’ne yeni kategori eklenmesi pek sık rastlanan bir durum değil. En son 2001 yılında En İyi Animasyon kategorisi eklenmişti.

Oscar Ödülleri’nde yapılan bir başka değişiklik de, törenin süresine yapılan sınırlama. Bundan sonra Oscar Ödülleri töreni 3 saat sürecek.Gerçekleşen en son ödül törenini 26,5 milyon kişi izlemişti ve bu Oscar Ödülleri töreni tarihindeki en düşük izleyici sayısıydı.