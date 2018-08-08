Ozan Güven'den AKP'li yazara Kemal Sunal tepkisi

Oyuncu Ozan Güven, AKP'li yazar Cemile Bayraktar'ın Türkiye Sineması'nın önemli ismi Kemal Sunal 'ın rol aldığı fimler hakkındaki eleştirilerine 'Kemal Sunal' ile tepki gösterdi. Bayraktar'ın Kemal Sunal hakkında "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Ozan Güven Instagram hesabından Kemal Sunal'ın dublajına video çekerek "Krallar ölmez..." yorumuyla paylaştı.