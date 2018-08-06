Ali Sunal'dan Cemile Bayraktar'a yanıt

Cemile Bayraktar sosyal medya hesabından Kemal Sunal'a ilişkin, "Çünkü alternatifi yoktu. Yoksa birkaçı hariç çok iyi yapımlar değiller. Sunal elbette bizim markamız,değerli, rahmet olsun ancak bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekâsına hakaret. Linç için hazırım ama doğrusu bu, beğenmeseniz de" dedi.

ALİ SUNAL'DAN YANIT GELDİ

Bayraktar'ın sözlerine Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi. Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çokta önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil #KemalSunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu.'' ifadelerini kullandı.