Kosova'da 17. Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali başladı

Kosova'da bu yıl 17'ncısı düzenlenen Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali görkemli bir törenle başladı.

Enis Tabak/ Prizre , (DHA) - Bu yıl teması "Yansıma" olan festivalde 50'ye yakın ülkeden 260 kısa film ve belgeselin gösterilecek.

3 ila 11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan festivalde, Uluslararası Kısa Film dalında yönetmenliğini Rüken Tekeş'in "Heverk (Çember)" filmi ile yönetmenliğini Mirac Atabey'in Livadi (Yard), filmeleri yer alıyor.

Prizren ev sahipliğindeki dokuz farklı sinemada düzenlenen festivale dünyanın birçok ülkesinden misafir bu ülkeye akın etti.

Prizren Lumbardi sinema bahçesinde düzenlenen açılışta DHA'ya konuşan 'Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali' Sanat Yönetmeni Veton Nurkolari, her geçen yıl büyük ilginin olduğu festivale bu yıl 50 bin'in üzerinde sanat severin Prizren'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Dokuz gün sürecek olan festival kapsamında paneller, atölye çalışmaları, fotoğraf sergileri yanı sıra değişik etkinlikler yer alacak.