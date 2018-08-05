Ferzan Özpetek: Bok mu var ünlü olmakta?

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Özpetek, yeni filmi Napoli Velata'yla ilgili olarak "Her 5-10 dakikada bir sürpriz çıkıyor ortaya. Ölüm duygusu var ama aynı zamanda insanın kendi içine bakma duygusu. Çocukluk dediğimiz dönemin aslında ne kadar önemli olduğunu anlatan bir film" dedi.



Bu süreçte Warner Bros'la çalıştığını belirten Özpetek, şöyle devam etti:

"Onlar çok memnunlar. Ben de memnunum. İtalya’da 970 bin kişi izledi. Amerika’da da ilgi çeken bir film oldu. Çin’e bile satıldı. Ağır bir cinsellik sahnesi de var. “Yüzde 100 sansür yer” dediler, gittim, İtalya’da sansür heyetiyle konuştum. Beş kişilik sansür heyeti vardı, üçü filmlerimin hayranıymış. 'O sahne olmazsa, film hayatta kalamaz! Herhalde ona dokunmayacaksınız' dedim. 'Toplantı yapıp karar vereceğiz' dediler. Üç evet, iki hayır aldı. Ben oradan çıktıktan sonra, yolda telefon geldi, karar değiştirmişler ama bana beyan ettikleri için ilk verdikleri karar geçerli oldu. Yani 12 yaş sınırı yemedi."

'ŞÖHRETİN NE TADI, NE KOKUSU VAR'

Özpetek, Arman'ın "Sen hâlâ ünlü olduğunun farkında değil misin?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ün denen şeyin kokusu yok, tadı yok. Sadece bir yere gidiyorsun, birdenbire, biri sana diyor ki, 'Aaa inanamıyorum siz de mi buradasınız? Ah Ferzan Bey, ben sizin filmlerinizin hayranıyım' filan. Gülümsüyorum. Hoşuma da gidiyor bazen. Ama bu şöhret meselesini ciddiye almıyorum. Ne olacak, b.k mu var ünlü olmakta? Nedir ki ünlü olmak? Neye yarıyor? Ne kadar sürüyor? Sonucu nedir? Manasız işler. Manalı olan hep kendini aşmaya çalışmak, yeni kalmak, cesur olmak ve içine sinen işler üretmek."