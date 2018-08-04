Antalya Film Festivali yarışma başvuruları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali'nin yarışma başvuruları başladı.

Türkiye'nin ilk film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl 55'incisi düzenlenecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı.

Başvuru için son tarih 24 Ağustos

Festivalin hedefi Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek, Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek, sanat değeri yüksek ve nitelikli filmleri sinemaseverlerle buluşturmak.

Geçen yıl festivalin 'ulusal' ve 'uluslararası' kategorileri birleştirildi. Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi 24 Ağustos olarak açıklandı.

En iyi filme 50 bin Euro ödül

Yarışma sonucunda toplam 8 kategoride ödül dağıtılacak. 'En İyi Film' ise Altın Portakal Heykelciği ve 50 bin Euro para ödülünün sahibi olacak.

Ödül verilecek kategoriler şunlar:

En İyi Film

En İyi Yönetmen

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Erkek Oyuncu

Jüri Özel Ödülü

Dr. Avni Tolunay İzleyici Ödülü

Behlül Dal Ödülü

Onur Ödülleri