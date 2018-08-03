'Kelebekler' yeniden vizyona giriyor

Sundance'ten sonra uluslararası film festivallerinden ödül almaya devam eden Kelebekler Türkiye'de yeniden gösterime girdi. Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği bir aile komedisi Kelebekler'de Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal rol aldığı alıyor. 30 Mart’ta vizyona giren film 4 haftada 102 bin 426 kişi tarafından izlenmişti.

Filmin hikayesi

Kelebekler filmde, üç kardeşin yolları yıllar önce ayrılmıştır. Aradan geçen 30 yılın ardından babaları çocuklarını bir araya getirmek ister ve onları Hasanlar Köyü’ndeki evlerine geri çağırır. Kardeşlerden en büyüğü Cemal, onları alır ve nedenini bilmedikleri bir yolculuğa çıkar. Üç kardeş köye gittiklerinde ise babalarının öldüğünü öğrenirler. Babaları, köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi vasiyet etmiştir. Birbirlerini çok az tanıyan kardeşler köyde kaldıkları süre boyunca yaşadıkları olaylarla kendilerini, birbirlerini ve babalarının kim olduğunu anlamaya çalışır.