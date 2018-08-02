Kalbimizin Kıyısında Kültür Sanat Şenlikleri

Rize’nin Pazar ilçesinde bir yıl önce açılan Pazar Kültür ve Sanat Evi yarın Kalbimizin Kıyısında Pazar Kültür ve Sanat Şenliği düzenleyecek.

DİLAN ŞAHİNBAŞ/BİRGÜN- Rize’nin Pazar ilçesinde bir yıl önce açılan Pazar Kültür ve Sanat Evi yarın Kalbimizin Kıyısında Pazar Kültür ve Sanat Şenliği düzenleyecek. Düzenlenecek şenlik 6 başlık altında gerçekleşecek. Günün ilk etkinliği saat 12.’de Resim Sergisi Açılışı ile başlayacak. Şenliğin 2’nci etkinliği saat 13.00’te “Çocuklar İçin Edebiyat” başlığı altında gerçekleşecek ev etkinlik kapsamında Levent Turhan Gümüş ve Selda Uzunkaya ile söyleşi yapılacak.

Şenliğin ilk iki etkinliği ise Pazar Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek.

Şenlik saat 14.00’te Marina Belediye Aile Çay Bahçesi’nde yapılacak “Yaşatılması Gereken Dil Lazca ve Laz Edebiyatı” başlıklı söyleşi etkinliğiyle devam edecek. Bu etkinlikte İrfan Çağatay yer alacak. Günün 4’üncü etkinliği ise yine aynı yerde saat 15.00’te Yaşar Miraç ve İbrahim Karaca ile “Şiirle Düşünmek, Şiirle Yaşamak” başlığı altında yapılacak bu etkinlik kapsamında söyleşi olacak. Şenliğin 5’inci etkinliği saat 16.00’da Mahir Ünsal Eriş’in katılımcı olacağı “Edebiyatımızda Yeni Yüzler” başlıklı söyleşi olacak. Şenlik, saat 20.00’de Mehmet Akif Pirim Kapalı Spor Salonu Alanı’nda yapılacak olan konserle son bulacak. Konser’de İsmail Hakkı Demircioğlu, Gökhan Birben ve Korhan Özyıldız sahne alacak.

Pazar Kültür ve Sanat Evi tarafından düzenlenecek şenlikteki etkinlikle ücretsiz olacak.