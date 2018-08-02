Paul Walker sevenlerinin beklediği haber

2013 yılında geride milyonlarca gözü yaşlı hayranını bırakarak hayata veda eden oyuncu Paul Walker'ın hayatı belgesel oldu.

Hızlı ve Öfkeli serisiyle ün kazanan Walker'ın hayatının önemli dönemeçlerini konu alan I am Paul Walker adlı belgesel, 9 Ağustos'ta gösterime giriyor.

Filmin yapımcılığını üstlenen Network Entertainment Başkanı Paul Gertz, "I am" serisi kapsamında çekilen bu belgeselle, çok yetenekli bir oyuncu olan Walker'ın mirasını devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

I am Paul Walker adlı belgesel, henüz 40 yaşındayken hayata veda eden Paul Walker'ın sadece sinema kariyerine odaklanmıyor. Aynı zamanda oyuncunun, denize olan tutkusu ve Haiti depreminden sonra bölgede yaptığı yardım çalışmalarına da değiniliyor.

Paul Walker, 2013 yılında bir arkadaşıyla geçirdiği trafik kazasında hayata veda etmişti.

Belgesel, oyuncunun hayranlarını çok heyecanlandırdı. Birçok hayranı onu özlediklerini ve beyazperdede görmekten büyük bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir hüzün duyacaklarını da sözlerine ekledi.