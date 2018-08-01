'Türkiye'm ne oldu sana?' yayında!

Yazar Cemil Yavuz 'Türkiye'm ne oldu sana?' adlı kitabı okuyucularıyla buluştu.

Eğitimci Yazar Cemil Yavuz Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Edremit’te “2. Edremit Kitap Fuarı 13-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kitap günlerinde okuyucularıyla buluşacak.





Cemil Yavuz kimdir?

Eğitimci/Yazar

Balıkesir/Edremit’ten

Sosyal-Siyasal-Kültürel Araştırmalar;

Pazar-Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları;

Tv Programcılığı ve de Yapım-Yönetim;

Ege Ün. Gazetecilik Yüksek Lisans Girişli;

Kuzey Ege Bölgesel Bir Gazetede 10 Yıldır,

2008’den İtibaren Halen Sürekli Yazarlık;

Edremit ÇYDD Kurucusu, Başkanlıkları;

Eğitim-Bilim Çalışanları Sendikacılığı;

Eğitim Kurumları Yönetimi Eğitimi;

Edremit Anadolu Lisesi Yönetimi;

Yönetimsel Toplam Kalite Eğitimi;

Edremit, Burhaniye Lisesi Edb. Öğrt.

Anad. Ünv. Eğitim Fakültesi Edebiyat;

KTÜ Fatih Eğitim(Enst.) Fakültesi Türkçe;

1960 D. İlk-O.Öğrenim Giresun Lisesi’nden başlayan

Toplumcu Eşitlik, Emek, Adalet ve Demokrasi Çizgisiyle

Süren Kişisel Tarihiyle,Laik-Demokratik Türkiye İdealiyle,

Aktif Güncel Siyasal ve Toplumsal Süreçler İçerisinde;

Dilci-Edebiyatçı Kimliği İle, Entelektüel Düşün Dünyası,

Sanat-Kültür-Edebiyat ve Toplumsal Güncel ile İç İçe…

Kör kuyulara sürüklenen ülkemizin, bu çıkmazdan

Sızlanarak değil; silkinerek çıkacağımıza inanmaktadır.