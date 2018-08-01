'Türkiye'm ne oldu sana?' yayında!

Eğitimci Yazar Cemil Yavuz Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Edremit’te “2. Edremit Kitap Fuarı 13-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan kitap günlerinde okuyucularıyla buluşacak.
Cemil Yavuz kimdir?
Eğitimci/Yazar
Balıkesir/Edremit’ten
Sosyal-Siyasal-Kültürel Araştırmalar;
Pazar-Piyasa ve Kamuoyu Araştırmaları;
Tv Programcılığı ve de Yapım-Yönetim;
Ege Ün. Gazetecilik Yüksek Lisans Girişli;
Kuzey Ege Bölgesel Bir Gazetede 10 Yıldır,
2008’den İtibaren Halen Sürekli Yazarlık;
Edremit ÇYDD Kurucusu, Başkanlıkları;
Eğitim-Bilim Çalışanları Sendikacılığı;
Eğitim Kurumları Yönetimi Eğitimi;
Edremit Anadolu Lisesi Yönetimi;
Yönetimsel Toplam Kalite Eğitimi;
Edremit, Burhaniye Lisesi Edb. Öğrt.
Anad. Ünv. Eğitim Fakültesi Edebiyat;
KTÜ Fatih Eğitim(Enst.) Fakültesi Türkçe;
1960 D. İlk-O.Öğrenim Giresun Lisesi’nden başlayan
Toplumcu Eşitlik, Emek, Adalet ve Demokrasi Çizgisiyle
Süren Kişisel Tarihiyle,Laik-Demokratik Türkiye İdealiyle,
Aktif Güncel Siyasal ve Toplumsal Süreçler İçerisinde;
Dilci-Edebiyatçı Kimliği İle, Entelektüel Düşün Dünyası,
Sanat-Kültür-Edebiyat ve Toplumsal Güncel ile İç İçe…
Kör kuyulara sürüklenen ülkemizin, bu çıkmazdan
Sızlanarak değil; silkinerek çıkacağımıza inanmaktadır.