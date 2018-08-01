Sinema örgütlerinden AKP'li başkanın kararına protesto

BİRGÜN - 21 vakıf, dernek ve meslek birliğinin imzaladığı ortak açıklamada, AKP'li Belediye Başkanı Menderes Türel'in ulusal yarışma kategorisini kaldırma kararını protesto ederek hiçbir etkinliğine katılmayacaklarını duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elli yılı aşkın bir süredir ülkemizin en önemli festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışma bölümleri Başkan Menderes Türel tarafından geçtiğimiz yıl kaldırılmıştır. Tüm sinema sektörünün festivale katılmama kararı almasıyla Antalya tarihindeki en silik festivalini yaşamıştır.

Antalya Film Festivali'ne ulusal ve yerli kimliğini yeniden kazandırmak için yaptığımız girişimler bu yıl da karşılık bulmamıştır.

Türkiye sinema sektörünü oluşturan kurum ve kuruluşlar olarak her ne gerekçeyle yapılırsa yapılsın kısa, belgesel, uzun metraj ulusal film yarışmaları kaldırılmış bir Antalya Film Festivali’ne razı olmayacağımızı ve hiçbir etkinliğine katılmayacağımızı yeniden duyuruyoruz.

Tüm sinema emekçilerini, sanatçılarını, yerli ve yabancı kamuoyunu festivale ve etkinliklerine katılmamaya davet ediyoruz."

İmzacılar:

ASİTEM Anadolu Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği

BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği

BSB Belgesel Sinemacılar Birliği

ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (FIA üyesi)

FİLM-SAN Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı

FİLM-YÖN Film Yönetmenleri Derneği

FİYAB Film Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF üyesi)

FİYAP Film Yapımcıları Derneği

GYD Görüntü Yönetmenleri Derneği

KISA FİLMCİLER DERNEĞİ

OYUNCULAR SENDİKASI Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası (FIA üyesi)

SENARİSTBİR Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SETEM Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SE-YAP Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (FIAPF ÜYESİ)

SİNEBİR Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği

SİNEMA TV SENDİKASI Sinema, Reklam, Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası

SİNE-SEN Sinema Emekçileri Sendikası

SİYAD Sinema Yazarları Derneği

SODER Sinema Oyuncuları Derneği

SYD Sanat Yönetmenleri Derneği

TÜRSAV Türk Sinema Vakfı