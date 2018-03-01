Otizmli çocuklar da galada gecesinde!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla yaşanmış bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan otistik bir kızın yaşadığı zorlukların anlatıldığı “Tut Yüreğimden Anne” filminin 12 Mart’ta yapılacak gala gecesine, Tohum Otizm Vakfı bünyesindeki otistik çocuklarda katılacak.

Yapımcılığını Joy PR’ın yaptığı hikayesi Yasemin Nak’a ait olan “Tut Yüreğimden Anne” filminin yönetmenliğini Bülent Aydoğan ve Burçin Aydın’ın yapıyor. Oyuncu kadrosunda Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Levent İnanır, Janber Nak, Ela Şen, Cem Sultan Karabulut, Hilmi Erdem, Barış Küçükgüler, Melda Arat, Gül Karslı, Kahraman Sivri yer alıyor.

Otistik çocukların yaşadığı zorlukları beyazperdeye taşıyan “Tut Yüreğimden Anne” filminde ünlü oyuncu Naz Elmas (Sibel)’in otizm hastası kızı Hazan’ı kabullenmeyen kocasına ve büyük oğluna karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

İzlerken boğazınızın düğümleneceği ağır dram içeren film 16 Mart’ta tüm sinemalarda vizyonda olacak.