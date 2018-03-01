DiCaprio ve Pitt, Tarantino’nun filminde buluşuyor

Quentin Tarantino'nun yeni filmi Once Upon a Time In Hollywood filmine Brad Pitt de dahil oldu.

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre, ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun yeni filminde Brad Pitt de yer alacak.Filmde, DiCaprio eski bir western televizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton’ı canlandıracak. Pitt ise Dalton’ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek. Tarantino, filmle ilgili “1969 yılının Los Angeles’ında, ‘yüksek’lerde gezen Hollywood hippi dünyasında geçen bir hikâye” tanımlamasını yapmıştı.

Tarantino, daha önce DiCaprio ve Pitt ile çalışmıştı. Filmin, Sharon Tate’in ölümünün 50. yıl dönümü olan 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.