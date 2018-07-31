Stranger Things'i bekleyenlere kötü haber!

TCA (Television Critics Association) etkinliği kapsamında yeni projelerini ve gelecek planlarını basın ile paylaşan Netflix, Stranger Things'in merakla beklenen yeni sezonu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. TCA'da basın üyeleri ile buluşan Netflix yöneticisi Cindy Holland, Stranger Things'in 3. sezonunun önümüzdeki yıla ertelendiğini açıkladı.

Son yılların en sevilen dizilerinden Stranger Things'in 2. sezonu 2017'nin ekim ayında yayınlanmıştı. Bu yüzden 3. sezonun da 2018'in aynı döneminde yayımlanması bekleniyordu. Ne var ki geçtiğimiz sezonlardan daha iddialı olacak yeni sezonu aceleye getirmek istemeyen Netflix, 3. sezonu 2019 yazına ertelemeye karar verdi.

Stranger Things'in özenle hazırlanan bir dizi olduğunu vurgulayan Cindy Holland, dizinin yaratıcıları olan Duffer kardeşlerin yeni sezonda öncekilerden daha büyük ve daha iyi bir hikaye sunmak istediğini ve bu yüzden yeni sezonu aceleye getirmeyeceklerini ifade etti.

Stranger Things'in ertelenmesi ile birlikte 2018'i es geçecek dizilere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yeni sezonları merakla beklenen Game of Thrones, Fargo, Rick and Morty, True Detective ve Veep gibi diziler de 2019'a kadar ekranlara dönmeyecek.