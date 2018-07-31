Kemer'de Rus rapçi Mot rüzgarı

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA)- Kemer'deki Club Aura'da sahneye çıkan Rus rapçi Mot'un konserine Rusların yanı sıra Ukraynalı, Kazak ve Türk hayranları da ilgi gösterdi.

Son yıllarda yıldızı parlayan Black Star grubunun üyesi olan Mot'un sahneye çıktığı gece kulübü, konser öncesinden tamamen doldu. Rus şarkıcının hayranları ilk olarak DJ performansları ve go go dansçılarının şovlarıyla eğlendi.

Saat 02.00'de sahneye çıkan Rus şarkıcı yaklaşık 1 saat sahnede kalırken, özellikle Ruslar söylediği tüm parçalara eşlik etti. Konseri boyunca hayranları cep telefonlarıyla Mot'u görüntülemeye çalıştı. Özellikle Rus rapçinin gece kulübünün ortasında bulunan barın üzerine çıkmasının ardından hayranları şarkıcıyla fotoğraf çekmek ve elini tutabilmek için birbiriyle yarıştı.