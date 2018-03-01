Arada filmin vizyon tarihi belli oldu!

Mu Tunç​’un yazıp - yönettiği; başrollerinde Burak Deniz ve Büşra Develi​’nin rol aldığı Arada filminin vizyon tarihi belli oldu.

13 Nisan Cuma günü tüm Türkiye'de 100'ün üzerinde lokasyonda seyirciyle buluşacak film aynı zamanda ülkenin punk temalı ilk filmi olarak gösteriliyor. Arada, İstanbul’u terk etmek isteyen Ozan’ın (Burak Deniz) bir günde başından geçenleri perdeye taşıyor.

İSTANBUL'UN GİZEMLİ YERALTI KÜLTÜRÜ BEYAZPERDEDE!

Arada hurdalıkta yer alan çılgın rave partilerinden nargile kafelere kadar birçok mekanda İstanbul’un gizemli yeraltı kültürlerini resmediyor.

Mu Tunç’un ilk yönetmenlik denemesi olan Arada, ünlü oyuncu Burak Deniz’in de beyaz perdedeki ilk filmi olarak dikkat çekiyor.

Rue de Pera Films​’in yapımcılığında çekilen Arada filmi, yönetmenin gerçek aile hikayesinden esinleniyor.

Ayrıca film’de; Selim Bayraktar,​ Deniz Celiloğlu​, Ceren Moray​, Seda Akman​, Cem Başeskioğlu​, Eriş Akman​, Yüksel Ünal ​gibi önemli oyuncu kadrosuyla birlikte İstanbul’lu birçok genç Arada filminde yer alıyor. (medyaradar)