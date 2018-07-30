Yunus Nadi Ödülleri açıklandı

73’üncü yılına giren Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları belli oldu. 2018 Yunus Nadi Ödülleri’nde Edebiyat Ana Dalı’nda “Öykü”, “Roman” ve “Şiir”; Bilimsel Araştırma Ana Dalı’nda ise “Sosyal Bilimler ve Araştırma” ödülleri dağıtıldı. Ödül töreni 7 Ağustos’ta Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek.

ÖYKÜ BENER’E, ROMAN BATUR’A…

Seçici Kurulu’nda Hikmet Altınkaynak, Metin Celâl, Nursel Duruel, Seval Şahin ve Sezer Ateş Ayvaz’ın bulunduğu Öykü Ödülü’nün sahibi “Öteki Düşler” adlı kitabıyla Yiğit Bener oldu. Bener ödülü, “Mektup, şiir, roman, makale, deneme, anı türlerini de kullanarak öykünün sınırlarını, katmanlarını genişletmesi, öykülerin öyküsünü de yazarak öykü içeriğini zenginleştirmesi nedeniyle” aldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Yunus Nadi Roman Ödülü’nü ise “Göl Yazı” adlı eseriyle Enis Batur kazandı. Turhan Günay, Güray Öz, Handan İnci, Yüksel Pazarkaya ve Yiğit Bener’den oluşan Roman Seçici Kurulu, Batur’a verilen ödülün gerekçesini şöyle açıkladı: “Enis Batur’un ‘Göl Yazı’ adlı eseri, dünyaya edebiyatın penceresinden bakma tutkusuna ve pencerenin de yazıya bakmasının kabulüne dayanan, eşit olmayan bu çapraz ilişkinin kafesinde yazıya/yazına Apolyont Gölü kıyılarında yeni bir sığınak, yeşilin fiziğiyle metafiziğini buluşturan bir yazar evi tasarlama girişiminin öyküsüdür. Bu anlamda, günümüzün birçok romanı gibi bir aşk, daha doğrusu bir tutku romanıdır: Edebiyat tutkusunun romanı. Ülkemizin en köklü roman ödüllerinden birinin neden “anti-roman” olarak tanımlanan bir esere verildiğinin gerekçesi, Enis Batur’un yazar evinin temellerini kurgulamak için Ahmet Haşim’den Gide ve Loti’ye salınan bir merakla gölün coğrafi ve tarihi katmanlarında Gregoire Bay’ın, Ahmet Vefik Paşa’nın ve nicelerinin izini süren bu tutkusunda gizlidir: Çığırtkan piyasanın sıradan gönül ilişkilerinin sığ kurgularına indirgeyerek irtifa kaybettirmeye çalıştığı roman, elbette Kharon’un kayığına binip ölüler adasına hapsedilmeye razı olmayacak, kendine yeni yollar açacak ve yeni sığınıklar yaratarak direnecektir.”

ŞİİR ÖDÜLÜ KÜÇÜK İSKENDER VE KAYIRAN’A

2018 Yunus Nadi Şiir Ödülü Seçici Kurulu, oybirliğiyle ödülün Küçük İskender’in “Ölen Sevgilimin Şiir Defteri” ile Yücel Kayıran’ın “Efsus’a Yolculuk” kitapları arasında paylaştırılmasına karar verdi. “Ölen Sevgilimin Şiir Defteri” küçük İskender’in şiirimize kazandırdığı dil, söyleyiş ve anlatım zenginliğinin yeni bir aşaması olarak görüldü. “Efsus’a Yolculuk” ise Yücel Kayıran’ın epik bir anlatı düzeni içinde bireysel yolculuğunu toplumsal tarihle felsefi bir yaklaşımla da birleştirmesiyle ödüle değer bulundu. Yunus Nadi Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda Ataol Behramoğlu, Doğan Hızlan, Egemen Berköz, Muzaffer İlhan Erdost ve Turgay Fişekçi bulunuyor.

Yunus Nadi Ödülleri Sosyal Bilimler Araştırma Seçici Kurulu üyeleri Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Emre Kongar, Erdal Atabek, Prof. Dr. Erinç Yeldan, Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi ve Prof. Dr. Rona Aybay, Sosyal Bilimler ve Araştırma Ödülü’ne, İlyas Küçükcan’ın, “Öncesi ve Sonrasıyla Çifteler Köy Enstitüsü” adlı kitabını uygun gördü.

Ödülün gerekçesi ise, “Türk düşünce hayatına katkısını kaotik bir ortama sürüklenen eğitim sisteminin geçmişten geleceğe uzanan yapısını, eğitim modeline kazandırdığı vurguyu dikkate alarak ödüllendirmeyi oy çokluğu ile uygun bulmuştur” şeklinde açıklandı.