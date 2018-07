Netflix'ten yeni yayın dönemine dair duyuru

Duyurusu paylaşılan yapımlara ait detaylar ise şöyle:

Maniac - 21 Eylül 2018

Maniac bizim dünyamıza çok benzer bir dünyada, bizim zamanımıza çok benzer bir zamanda, iki yabancı Annie Landsberg (Emma Stone) ve Owen Milgrim (Jonah Hill), kendilerince uygun sebeplerle gizemli bir ilaç testinin son aşamasında karşı karşıya geliyor. Annie, annesi ve kız kardeşi ile olan sorunlu ilişkisinde sıkışıp kalmış, hayattan mutsuz ve umutsuz bir karakter. New York sanayicilerinden birinin beşinci çocuğu olan Owen ise tartışmalı bir şizofren teşhisi ile tüm hayatı boyunca baş etmek zorunda kalmış biri. Her ikisi de hayatlarından memnun değil ve yeni, radikal bir ilaç tedavisinin vaat ettikleri, bu iki baş karakterle birlikte diğer on yabancıyı üç günlük bir deneme programı için Neberdine Pharmaceutical and Biotech binasında bir araya getirmeye yetiyor. İlacın yaratıcısı Dr. James K. Mantleray (Justin Theroux) bu tedavinin akıl hastalıkları ve kalp kırıklıkları gibi akılla ilgili her türlü sorunu iyileştirebileceğini öne sürüyor. Üç günlük deneme programında hiçbir yan etki ya da komplikasyon görülmeyeceği ve deneklerin yaşadığı tüm sorunların sonsuza dek çözüleceği iddia ediliyor. Ancak işler planladığı gibi gitmiyor. Patrick Somerville’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Cary Fukunaga üstleniyor.

Chilling Adventures of Sabrina - 26 Ekim 2018

Kiernan Shipka’nın başrolü üstlendiği Netflix orijinal dizisi Chilling Adventures of Sabrina, Genç Cadı Sabrina’nın korku ve büyücülük içeren maceralarını karanlık ve esrarengiz bir tonda anlatacak. Rosemary’nin Bebeği ve The Exorcist gibi kült yapımların ekseninde ilerleyen uyarlama dizide Sabrina kendisini, ailesini ve insanlığı tehdit eden kötücül varlıklara karşı savaşırken, yarı insan yarı cadı olan çift başlı benliğinde bir denge yakalamaya çalışacak. Riverdale dizi sorumlusu ve Archie Comics CCO’su (Chief Creative Officer) Roberta Aguirre-Sacasa dizinin senaryosunu kaleme alırken, yürütücü yapımcı kadrosunda Greg Berlanti, Sarah Schechter, Archie Comics CEO Jon Goldwater ve Lee Toland Krieger ile birlikte görev yapıyor. Oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise şöyle: Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson ve Bronson Pinchot.

Ozark 2. Sezon - 31 Ağustos 2018

Ozark’ın ikinci sezonu, tehlikeli bir uyuşturucu kartelindeki yaşamın bulanık sularında ilerleyen Marty Bryde ve ailesinin öyküsünü anlatmaya devam ediyor. Bryde ailesi ortama uyum sağlamaya başlar. Ancak Del'in oyun dışı kalmasının ardından suç örgütü, işleri yeniden organize etmesi için acımasız avukat Helen Pierce'i kente yollar. Marty ve Wendy ise güce aç Snell ailesiyle, kartelle ve hapishaneden çıkan Cade'in kızı, yeni yardımcıları Ruth Langmore ile yaptıkları ortaklıklar nedeniyle karşı karşıya oldukları giderek büyüyen tehlikelerin ortasında aile çıkarlarını koruma mücadelesi verir. Alınan riskler eskisinden daha da büyüktür. Kısa süre içinde Byrde ailesi, bu bataklıktan çıkmak için her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini anlar.

Disenchantment -17 Ağustos 2018

Matt Groening tarafından hayata geçirilen animasyon Disenchantment, 10 bölümden oluşan bir yetişkin komedi dizisi. Disenchantment'ın parçalanmakta olan orta çağ krallığı Dreamland'a götürdüğü izleyiciler, burada sürekli içki içen genç prenses Bean, girişken Elf dostu Elfo ve Bean'in içindeki şeytan Luci'nin başından geçen talihsizliklere tanık olacak. Bu süreçte, tuhaf üçlünün karşısına canavarlar, cinler, mitolojik yaratıklar, iblisler, troller, morslar ve birçok budala insan çıkacak.

Dizinin seslendirme sanatçıları arasında Abbi Jacobson (“Bean”), Nat Faxon (“Elfo”) ve Eric Andre’nin (“Luci”) yanısıra John DiMaggio, Billy West, Maurice LaMarche, Tress MacNeille, David Herman, Matt Berry, Jeny Batten, Rich Fulcher, Noel Fielding, ve Lucy Montgomery yer alıyor.

Chef’s Table 5. Sezon 28 Eylül 2018

Netflix, Emmy'e aday gösterilen orijinal yapımı Chef’s Table'nin 5. sezonunu duyurdu. Eylül ayında gösterime girecek yeni sezon, dört yeni yetenekli şefin hayatlarına ve mutfaklarına yakından bakma fırsatı verecek.

The Kominsky Method - 16 Kasım 2018

Bir zamanlar ünlü bir aktör olan Sandy Kominsky ve onun uzun yıllar menajerliğini yapan Norman Newlander için hayat artık eskisi kadar parlak değildir. Başrollerini Oscar Ödüllü Michael Douglas (Kominsky) ve Alan Arkin’ın (Newlander) paylaştığı The Kominsky Method, gençliğe ve güzelliğe değer veren bir şehir olan Los Angeles'ta, ilerleyen yaşlarında kaçınılmaz sorunlar ile mücadele eden iki arkadaşı konu alıyor..İzleyenleri hem güldürecek hem de duygulandıracak bölümlerin yer alacağı dizi, 8 kez Emmy Ödülü Adayı Chuck Lorre tarafından yaratılan yarım saatlik 8 bölümden oluşuyor.

Senaryosu Al Higgins, David Javerbaum ve Chuck Lorre tarafından yazılan dizinin ilk bölümünün yönetmenliğini Chuck Lorre yapacak. Chuck Lorre Productions ve Warner Bros. Television ortaklığıyla çekilen dizinin yapımcılığını ise Lorre, Higgins ve Michael Douglas üstleniyor.

The Good Cop - 21 Eylül 2018

The Good Cop'ta Tony Danza, New York Polis Departmanı mensubu, asla kurallara uymayan ve gözden düşmüş eski bir polis memuru olan baba Tony'yi canlandırıyor. Babasıyla birlikte yaşayan oğul Tony ise ağırbaşlı ve saplantı derecesinde dürüst bir New York Polis Departmanı dedektifidir ve kurallara uymayı kendisine ilke edinmiştir. Baba Tony, aşırı temkinli oğluna şüphelilere nasıl davranması gerektiğinden kadınlara nasıl davranması gerektiğine kadar her konuda, pervasız ve sokaklardan edindiği tavsiyeler vermeye çekinmediğinden aralarında gayriresmi bir ortaklık oluşur. Dizide ayrıca Monica Barbaro, Isiah Whitlock, Jr ve Bill Kottkamp yer alıyor.

SALT, FAT, ACID, HEAT - 19 Ekim 2018

Samin Nosrat'ın çok satan James Beard ödüllü yemek kitabı “Salt, Fat, Acid, Heat”ten uyarlanan aynı isimli dizi, iyi yemek pişirmenin temel kurallarını anlatıyor. Yönetmenliğini Caroline Suh'un üstlendiği bu dört bölümlük yapımın her bölümü farklı bir mutfağı konu alıyor. Italyan mutfağının çıkış noktası olan bölgelerden, Güney Japonya adalarına, Yucatán'dan yemek kariyerinin başladığı Berkeley'de yer alan Chez Panisse'ye kadar pek çok yere seyahat eden Samin, yemekleri nelerin lezzetli kıldığını ve bu öğeleri kendi yemeklerimizde nasıl kullanabileceğimizi anlatıyor. Salt, Fat, Acid, Heat'in yapımcılığını ise Cooked'in yaratıcısı Jigsaw Productions üstleniyor.