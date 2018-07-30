15. Akbank Kısa Film Festivali başvuruları başladı

15. Akbank Kısa Film Festivali, yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 18-28 Mart 2019 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 18-28 Mart 2019 tarihleri arasında 15. kez düzenlenecek. Festival’in en çok ilgi gören ve geçtiğimiz yıl 65 ülkeden toplam 1.342 filmin başvurduğu Yarışma Bölümü için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018, Cuma olarak açıklandı.

Ulusal ve Uluslararası olmak üzere iki ayrı kategoride gerçekleştirilecek olan 15. Akbank Kısa Film Festivali Yarışma Bölümü’ne başvuran eserler arasından, festival jürisinin değerlendirmeleriyle belirlenecek olan en iyi filmlere 5.000 Dolar ödül verilecek. Yarışmayı kazanan filmler, Festival’in ardından Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversite kampüslerinde düzenlenecek "Ödüllü Filmler Üniversitelerde" etkinliği kapsamında izleyiciyle buluşacak.

15. Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif” “Özel Gösterim” ve “Akbank Kısa Film Forum” bölümleri yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşileriyle 18-28 Mart 2019 tarihleri arasında sinemaseverlere keyifle izleyecekleri bir program sunacak.

15. Akbank Kısa Film Festivali yarışması başvuru formları, Akbank Sanat ya da www.akbankkisafilmfestivali.com ile www.akbanksanat.com adreslerinden temin edilebilir.