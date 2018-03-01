Notre Dame de Paris müzikali İstanbul'da perde açıyor!

Victor Hugo’nun unutulmaz aşk hikâyesi “Notre Dame’ın Kamburu” ndan uyarlanan, Zorlu PSM Ana Tiyatro’da sahnelenecek olan Notre Dame de Paris müzikali, 9 Mart’ta İstanbullu izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü müzikal, yoğun talep üzerine eklenen günlerle birlikte toplam 21 performans için 9 – 25 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM’de olacak. Yıllardır gittiği tüm şehirlerde büyük ilgi gören; bundan 4 yıl önce Zorlu PSM’de İngilizce sergilenen ve tüm biletleri tükenen müzikal; bu defa orijinal dilinde, Fransızca olarak izleyicisiyle buluşacak. Biletler zorlupsm.com ve biletix.com ile Zorlu PSM ana gişesi üzerinden satışta!

Belle’i Fransızca dinlemeye hazırlanın

Dünyaca ünlü müzikal Notre Dame de Paris, ilk olarak 1998 yılında Paris’te perde açtı. Victor Hugo’nun kült eserinden uyarlanan modern yapımın, çok sevilen müzikleri Riccardo Cocciante’ye, sözleri ise Luc Plamondon’a ait. Müzikalde, milyonların yıllardır severek dinlediği “Belle”, bu kez Fransızca seslendirilecek.

Guiness Rekorlar Kitabı’na giren müzikal

20 yıl sonra, hala ilk günkü heyecanla sahneye konan eser, dünyanın dört bir yanından seyirci çekmeye devam ediyor. Guinness Rekorlar kitabında “ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal” olarak yer alan Notre Dame de Paris, Vivre, Belle ve Le Temps Des Cathédrales gibi unutulmaz şarkılarıyla da uzun yıllar müzik listelerinde üst sıralardaydı. Toplam 12 milyondan fazla bilet, 10 milyondan fazla DVD ve CD satan; 8 dilde, 20 ülkede, 4500’den fazla defa sahnelenen müzikal, bir başyapıt olarak nitelendiriliyor. (Milliyet)