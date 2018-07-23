'Sherlock Holmes 3’ün vizyon tarihi belli oldu

Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın yeniden başrolde olacağı 'Sherlock Holmes 3' filminin, ABD’de 25 Aralık 2020’de, Türkiye’de ise 1 Ocak 2021 tarihinde vizyona gireceği açıklandı.

Chris Brancato tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor.

"YORULDUM AMA HEYECANLIYIM"

Robert Downey Jr., üçüncü filmle ilgili, “Bu yıl üçüncü Sherlock Holmes filmi yapmaya çalışacağız. Bu filmleri çekmek oldukça zor. Her zaman yoruldum fakat bunun için çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.