Netflix'ten 8 yeni dizi müjdesi

İnternet eğlence hizmeti Netflix ve bugüne kadar Grey’s Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder gibi sevilen dizilerin altında imzası bulunan yapım şirketi Shondaland, Shonda Rhimes, Betsy Beers ve ekibinin dünyanın dört bir yanındaki Netflix üyeleri için özel olarak hayata geçirecekleri sekiz diziyi duyurdu.

Duyurusu yapılan orijinal diziler ise şöyle (tüm isimler geçici isimlerdir):

Untitled Shonda Rhimes Project

Untitled Shonda Rhimes Project, New York dergisinde yayınlanan “ How Anna Delvey Tricked New York’s Party People” (Anna Delvey, New York parti tutkunlarını Jessica Pressler ile nasıl kandırdı?) isimli makaleden uyarlandı. Manhattan, daha önce eşi benzeri görülmemiş yeni bir arkadaş edinir. Peki, yeni arkadaşı bir Amerikan rüyası mı yoksa New York'un en büyük sahtekarı mı?

Untitled Bridgerton Project

Julia Quinn'in çok satan roman serisinden uyarlanan yapımda, bu akıllı feminist İngiliz Naipliği romantizmini ele alırken, aynı zamanda Londra'nın jet sosyetesinde yapılan evlilikleri, çiftlerin zengin, şaşalı, seksi, acı verici, komik ve bazen yalnız yaşamlarını güçlü Bridgerton ailesinin gözünden anlatıyor.

The Warmth of Other Suns

Pulitzer-Ödüllü yazar Isabel Wilkerson'ın aynı isimli ödüllü kitabından uyarlanan dizi, Afrikalı-Amerikalıların 1916 ve 1970 yılları arasında Kuzey'de ve Batı'da daha iyi bir yaşam için Güney Jim Crow'dan göçünü konu alıyor.

Pico & Sepulveda

Pico & Sepulveda Kaliforniya eyaletinde yer alan 1840'ların sürreal ve şehvetli Meksika'sında geçiyor. Dizi, huzurlu günlerin sona ermesiyle Amerikan ordusunun bölgeyi kendi topraklarına katmak için her türlü vahşeti uyguladıkları savaş dönemini anlatıyor.

Reset: My Fight for Inclusion and Lasting Change

Netflix ve Shondaland, Ellen Pao’nun hayatını ve kariyerini anlattığı anı kitabının haklarını satın aldı. Pao’nun eski şirketine açtığı dava, medyada geniş yer bulmasının yanısıra Silikon Vadisi'ndeki erkek egemen düzenin sarsılmasına ve Time's Up hareketinin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.

The Residence

Netflix ve Shondaland Kate Anderson Brower'ın kurgu olmayan kitabı, The Residence: Inside the Private World of the White House'un haklarını satın aldı. Dizi, Beyaz Saray’da yaşayan ailelerin ve çalışanların hayatını anlatacak.

Sunshine Scouts

Bu kara komedi tadındaki dizide, kamp yaptıkları sırada kıyameti andıran bir doğal afet yüzünden ayrı düşen bir grup ergen kızın, durumla baş edebilmek için azimlerinin ve hayatta kalma içgüdülerinin uyanışına tanık oluyoruz. Ayrıca kızların bir görevi daha var, kıyametten kurtulan insanlığın Sunshine İzci Yasaları’na uygun yaşaması.

Hot Chocolate Nutcracker

Bu belgeselde, Debbie Allen Dans Akademisi’nin, klasik bale gösterisi Fındıkkıran’dan uyarladıkları ödüllü şovlarının perde arkasına konuk oluyoruz. Her yaştan dansçılardan oluşan ekibiyle ve harmanladıkları farklı dans türleriyle bu gösteri, Debbie Allen’ın mirasını daha da sağlamlaştırarak dans endüstrisinin en muhteşem isimlerinden biri olmasını sağladı.