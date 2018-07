İstanbul'da Steven Wilson rüzgarı esti

BİRGÜN/Öykü Özfırat - Çok sayıda insanın katılımıyla gerçekleşen konserde Stewen Wilson önce kendi solo albümünden "Nowhere Now" şarkısıyla giriş yaptı. "Pariah" şarkısındaki kısımlarına ise Ninet Tayeb perdedeki yansıması ile eşlik etti. Şarkılar arasında dinleyicisiyle çokça diyalog kuran Wilson, bugün sizlerle siyaset, din, seks ve müzik gibi çeşitli konularda sohbet edeceğiz dedi.

Porcupine Tree başta olmak üzere, elinin değdiği çeşitli şarkılara dinleyenleri eşlik etti. Telefonlarıyla çekim yapanları uyaran Wilson, "Biz sahnedekiler için sorun yok ancak arkanızdakiler eminim rahatsız oluyordur" uyarısında bulundu.

Kitlenin belki de en heyecanla beklediği "Arriving Somewhere But Not Here" çalınca ise heyecan iyice arttı.

Steven Wilson dinleyenlerine "Sizce benim gençliğimdeki favori şarkıcım kimdi?" dedi ve cevabın Prince olduğunu söyledi. Bunun üstüne "Biliyorum buraya depresif ve melankolik olmaya geldiniz ancak şimdi bir pop şarkısı söyleyeceğim ve Prince gibi olmayı deneyeceğim" diyerek dinleyenleri dansa davet etti.

Konserdeki görsellik de müziğin yanında izleyenlere büyük bir keyif verdi. Konserin sonlarına doğru gelen "Blackfield" tezahüratlarından sonra Wilson sevenlerini kırmadı.