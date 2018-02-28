Filmmor tacizi tartışıyor

Bu yıl festival 'Film Endüstrisinde Cinsel Taciz' konusunu da gündemine alıyor...

16. Filmmor Kadın Filmleri Festivali; kadınların filmlerini 10-17 Mart İstanbul; 23-25 Mart Antalya; 30 Mart-1 Nisan İzmir; 6-8 Nisan Trabzon; 13-15 Nisan Bodrum, 20-22 Nisan Mersin, 27-29 Nisan Adana ve 4-6 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır’da seyircilerle buluşturacak.

Dün (27.02.2018) Fransız Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısında Filmmor Kurucusu Melek Özman ve sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan festivalin programını açıkladı. Mynet Sinema da toplantıya katılanlar arasındaydı.

Alin Taşçıyan yaratıcı kadınların filmlerinin festivalde yer aldığını belirtirken yönetmen Fiona Tan'ın hem uzun hem orta metrajlı toplamda 4 filminin gösterileceğiyle, kendisinin de festivalde bulunacağı bilgisiyle sözlerine başladı. Lucrecia Martel'in ilk kez bir erkek kahraman üzerinden anlattığı filmi Zama'dan dem vuran Alin Taşçıyan yine Agnes Varda'dan Mekanlar Yüzler filminin öneminden bahsetti. Taşçıyan en yaşlı Oscar adayı olarak anılan 89 yaşındaki Fransız yapımcı Agnes Varda'nın geçtiğimiz günlerde Oscar kahvaltısına katılmayıp kartondan kedili maketini gönderdiği esprili hareketi hatırlattı.

Tek başına bir kamerayla korumasız bir biçimde Afganistan'da dolaşan, adeta süperkahraman gibi davranan Sepideh Farsi'den de bahsetti Alin Taşçıyan. Yönetmenin ödüllü 7 Perde adlı filmi festival programında yer alıyor.

İranlı yönetmen Roqiye Tavakoli'nin Annelik adlı filminde ise başroldeki kadın karakterin kendi başına bir süperkahraman olduğunu anlatan Alin Taşçıyan, aynı zamanda festivalin bu yıl Women Make Movies ile işbirliği yaptıklarını ve dünyada can yakan mesele özellikle sinema endüstrisinin içinden gelen cinsel taciz konusunu kavramsal olarak ele alan, gerçek vakalar üzerinden belgeseller göstereceklerini açıkladı.

Filmmor Kurucusu Melek Özman, Komşu Komşunun Filmine Muhtaç bölümünün önemine de vurgu yaparken Suudi Arabistan’dan İran’a, uzak yakın komşularımızla buluşma; dayanışmayla örülen komşuluk ilişkilerini kadınların gözünden öğrenme deneyimi de sunan filmler göstereceklerini ifade etti.

Festivalde Yeni Kuşak Kadın Yapımcılar adlı bir panel de var. Sadece kaynakların cinsiyetler arasında eşit-adil paylaşımı değil; kaynakları ve statükoyu değiştiren yapısal bir değişim umudu aynı zamanda. Filmmor bu değiştirme deneyimini yeni kuşak kadın yapımcılardan dinlemeye davet ediyor.