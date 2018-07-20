Büyük İskender'e ait olduğu düşünülen gizemli lahit açıldı

Mısır'ın İskenderiye kentinde bulunan ve Büyük İskender'e ait olduğu düşünülen 2 bin 500 yıllık lahit açıldı.

Bilim insanları, Büyük İskender’in kalıntılarını içerdiği düşünülen tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı. Mumyalarla ilgili inceleme sürüyor.

Mısır’ın İskenderiye kentinde bir inşaat çalışmaları sırasında bulunan siyah granitten yapılmış 30 ton ağırlığındaki, 2 metre yükselikliğinde ve 3 metre uzunluğundaki lahit yerin 5 metre altında bulundu. Arkeologlar, ejiptologlar ve antropologlardan oluşan bir ekibin açtığı lahittek Büyük İskender'in kalıntılarının bulunduğu iddia edilmişti.

Tabuttan dekompozisyona uğramış 3 tane mumya çıkardı. Lahitin bir yüzündeki çatlak nedeniyle içine kanalizasyondan su sızdığı ve mumyaların zarar gördüğü ifade edilirken, üç mumyanın da daha önce düşünüldüğü gibi Ptolemy (Tolemi) ya da Roma Kraliyet Ailesi'ne ait olmadığını açıkladı. Zira, lahitte resim, sembol ya da yazı gibi hiçbir işaret bulunmadı.

‘ASKER OLABİLİRLER’

Bilim insanları, lahitte değerli eşyaların da bulunmadığını ifade ederek, bu durumun lahitteki kişilerin yüksek sınıfa ait bireyler olmadığını gösterdiğini bildirdi. Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Wasiri, yaptığı açıklamada, ” “Bulunan mumyaların birinin kafatasında çok sayıda kırık var. Bu durum onun keskin ve sert bir cisimle yaralandığı gösteriyor” dedi.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı'nda mumya uzmanı olarak çalışan Shaban Abd Monem ise bir mumyanın kafasından okla vurulmuş olabileceğini söyledi. Mumyaların neden öldüğü ve yaşları yapılacak olan incelemelerden sonra tespit edilecek. Üç mumyanın İskenderiye Ulusal Müzesi'ne, lahitin ise askeri müzeye nakledildiği açıklandı.