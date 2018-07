Fazıl Say'dan Adnan Oktar müridi hakkında açıklama

Fazıl Say, kendisine dava açan ve Adnan Oktar operasyonu kapsamında tutuklanan Ali Emre Bukağılı hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 Temmuz’da Adnan Oktar ve Cemaati’ne düzenlenen operasyonda 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 168 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri de örgütün kıdemli "ihbarcısı" Ali Emre Bukağılı oldu.

Adnan Oktar’ın müridi olan Ali Emre Bukağılı adını açtığı davalarla duyurdu. Bukağılı'nın ihbarcı olduğu davalar arasında en çok ses getireni ise dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say hakkında açılan dava oldu.

Bukağılı, Fazıl Say hakkında Twitter’da Ömer Hayyam’ın bir dörtlüğünü paylaştığı için dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla 2012 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuştu. Say hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2012 yılında iddianame hazırlanmıştı. İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava Nisan 2013'te karara bağlandı. Say 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza sonradan bozuldu.

Bukağılı'nın ceza alması sonrası sosyal medyadan bir açıklama yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı:

Oda TV'de yer alan habere göre, bu durumdan Adnan Oktar ve müritlerini tutuklamaya sevk eden savcılar tarafından da mahkemeye gönderilen talep yazısında şöyle bahsedildi:

“Kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla örgüt elemanı avukatların piyanist Fazıl Say hakkında milli değerleri aşağıladığı iddiasıyla kamu davası açılmasını sağlayıp davayı takip de ettikleri, örgüt mensuplarınca eş zamanlı olarak örgüt liderinin talimatıyla sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlerin koruyucusu oldukları görünümü veren paylaşımlarla kamuoyunu yönlendirdikleri…”

Savcıların, Fazıl Say’a yönelik Adnan Oktar müridi Ali Emre Bukağılı’nın yaptığı şikayeti, örgütsel bir emir ve kamuoyunun sempatisini toplamak için olduğunu ifade etmesi de ayrıca dikkat çekici. Söz konusu şikayet üzerine iddianame hazırlanmış ve Say yargılanmıştı.