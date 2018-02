!f İstanbul filmleri Ankara ve İzmir’de

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Ankara ve İzmir’de 1-4 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, aralarında “The Death of Stalin”, “How to Talk to Girls at Parties”in de olduğu özel bir seçki izleyiciyle buluşacak.

!f İstanbul kapsamında Ankara ve İzmir galasını yapacak filmler arasında Isabelle Huppert’e Locarno’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren, “Dr. Jekyll ve Mr. Hyde”a modern ve gerçeküstücü yorum getiren Fransız komedisi “Madame Hyde / Bayan Hyde”; bir baba-oğul ilişkisini eşsiz mizahıyla anlatan ve Ben Stiller’ın performansıyla hayran bıraktığı komedi filmi “Brad’s Status / Brad’in Durumu: Karmaşık”; Venedik’ten “Jüri Özel Ödülü”nü, Toronto’dan da “Platform Ödülü”nü kazanan, incelikli ve melankolik western “Sweet Country / Güzel Ülke”; eski bir Hollywood oyuncusuyla genç bir aktör arasındaki aşk hikâyesini konu alan, Jamie Bell ve Annette Bening arasındaki kimyayla çok konuşulan “Film Stars Don't Die in Liverpool / Yıldızlar Asla Ölmez”; Amerikan sinemasının yaramaz çocuğu John Cameron Mitchell’ın Elle Fanning, Alex Sharp ve Nicole Kidman’lı kadrosuyla ışıldayan punk filmi “How to Talk to Girls at Parties / Partilerde Kız Tavlama Sanatı” da bulunuyor.

Festival ayrıca, bu yıl ilki verilen !f Yeni Seyirci Ödülü’nün sahibi Emre Erdoğdu filmi “Kar”, Mu Tunç’un “Türkiye’nin ilk punk filmi” olma özelliği taşıyan uzun kurmacası “Arada”, Can Eskinazi ve Deniz Tortum’un birlikte yönettiği “Anadolu Turnesi” ve Nejla Demirci’nin ödüllü belgeseli “Yüzleşme”nin de bulunduğu !f Yeni filmlerini Ankaralı ve İzmirli sinemaseverlerle ilk kez buluşturacak.

BOWIE BELGESELİ ÜCRETSİZ

!f İstanbul kapsamında “David Bowie: The Last Five Years / David Bowie: Son Beş Yıl” belgeseli Ankara ve İzmirliler tarafından ücretsiz izlenebilecek. David Bowie’nin ölümünden önce yayınladığı son iki albümü “The Next Day” (2013) ve “Blackstar”ın (2016) yanı sıra kanserle mücadelesini konu alan film, aynı zamanda hastalığı sırasında yapımına başladığı Broadway müzikali “Lazarus”tan da görüntüler taşıyor.