Küçükçiftlik Bahçeli'de caz rüzgarı

Küçükçiftlik Bahçe Sunar 11 Ağustos’ta Jülide Özçelik ve Mert Fırat ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Farklı müzik türlerinden yerli sanatçı ve grupları ağırlayan KüçükÇiftlik Bahçe Sunar konserleri, 23 Haziran’da gerçekleşen Türkiye'nin en sevilen rock gruplarından Duman ve Son Feci Bisiklet konseri ardından bu kez tarzını değiştirerek caz severleri ağırlayacak.

2016 yılından bu yana birçok şehirde senfoni orkestralarıyla birlikte konserler veren Jülide Özçelik ve Mert Fırat bu kez bambaşka bir projeyle seyirci karşısına çıkacaklar. Sevilen şarkıları oda müziği eşliğinde seslendirecek olan sanatçılar, 11 Ağustos Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ın yeşil yüzü KüçükÇiftlik Bahçe'de yıldızların altında birlikte sahne alacaklar.

URU organizasyonu gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Sunar konserleri bu yıl da yerli müzik sahnesinin en başarılı isimlerini ağırlamaya devam edecek!