Cem Yılmaz'dan büyük sürpriz!

Son filmi 'Arif V 216' ile gişede istediği başarıyı yakalayan Cem Yılmaz, vakit kaybetmeden yeni projesi için kolları sıvadı. Geçtiğimiz gün 'Arif V 216'nın gösterimi için İzmir'de hayranlarıyla buluşan komedyen, etkinliğe Çağatay Ulusoy ile Barış Arduç'u da davet etti.

FESTİVAL FİLMİ YAPACAK!

Gösterimin ardından yakışıklı oyuncularla uzun uzun sohbet eden Yılmaz'ın ikiliyi İzmir'e davet etmesinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Bugüne kadar imza attığı komedi filmleriyle milyonları kahkahaya boğan Yılmaz, bir sonraki projesinde festival filmi yapmaya karar verdi. Başrol için de Ulusoy ve Arduç'la görüşen Yılmaz'ın filmin senaristi ve yapımcısı olacağı öğrenildi...

JÖNLERİ BULUŞTURACAK

Yılmaz'ın birçok filminde yönetmen koltuğunda oturan Kıvanç Baruönü ise filmin yönetmenliğini üstlenecek. Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğendiği eski sevgilisi Lal Dedeoğlu'nun kızı Leyla Feray'a da yeni filminde yer vermeyi düşündüğü öğrenildi. Daha önce yapımcılığını üstlendiği filmlerde küçük bir rolü olan Yılmaz'ın jönleri buluşturacağı yeni projesinde oynayıp oynamayacağı ise merak edilirken bu proje, özellikle genç kızlardan büyük ilgi görecek...