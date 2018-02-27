Bu hafta gişede neler oldu?

Ülkemizde ilk hafta seyirci sayısı bazında gişe sonuçlarında zirveye yerleşen Hadi Be Oğlum, ikinci hafta sonunda da 171.012 seyirci tarafından izlenerek liderliğini korudu. Film on günde 575 bin seyirciye ulaşmış oldu. Böyle giderse film bir milyon barajını zorlayacak gibi görünüyor.

Dünya genelinde gişede rekorlara imza atan Black Panther ise ülkemizde ikinci hafta sonunda 130.521 seyirci tarafından izlenerek seyirci bazında ikinci sıradaki yerini korudu. Murat Şeker'in yeni filmi Görevimiz Tatil ilk haftasında 125.978 seyirciyle üçüncü sıraya yerleşti. Tavşan Peter dördüncü sıradan listeye giriş yaparken, Cebimdeki Yabancı ise 60.305 seyirciyle beşinci oldu.